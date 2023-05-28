內地網紅巴黎遭破窗搶劫　歹徒肉身撞車攔截　警方拒受理：無人傷

23歲內地時尚網紅何丹彤外型甜美，經營抖音平台，共累積超過1700萬人追蹤，擁有高人氣的她，近日飛往法國巴黎旅遊時，卻在搭車期間驚遇搶劫：「真的太可怕！完全沒有想過自己會遇上這樣子的事情。」



何丹彤在抖音設立2個帳號，名稱分別為「何丹彤」、「何丹彤的日常」，累積追蹤人數超過1700萬人，近日飛往法國度假，卻在巴黎搭車途中經遇搶劫，車窗玻璃都被砸碎。搶匪騎著電單車不斷尾隨他們，還直接用肉身衝撞車子、試圖讓車子停下，讓她驚嚇表示：「他一直在跟著我們。」

內地網紅在法國巴黎旅遊期間遭歹徒打破車窗搶劫，過程超驚險。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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「我們現在只敢停在警察局這邊。」後來，何丹彤決定換了一輛安全、新的車，並將行李分開運送，重新往機場出發，「真的太可怕！完全沒有想過自己會遇上這樣子的事情。」當天是旅行的最後一天，事發當時車子還在高架橋上，「他們都不停車的，直接就是一路尾隨我們、追著我們罵、威脅我們停車。」

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當時，何丹彤一行人直接前往當地警察局，得到的卻是被拒絕的結果：「法國警察不受理、說除非有人受傷。」她事後錄影描述整個過程，忍不住氣憤問道：「難道我們必須要某個人出現了重傷之後，警察局才會管嗎？那警察的意義在哪裡呢？我真搞不懂這邊的治安到底是怎麼樣的一個治安，真的很誇張、很誇張！」身邊好友也心有餘悸表示「我手現在還在抖著」。

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面對突如其來的狀況發生，何丹彤表示：「再也不想來法國這個地方。」同時也不忘呼籲眾人，大家一定要小心自己的人身安全，不管發生什麼事情，第一時間要保護好自己，錢財各方面就是算了，一定要保護好自己才是最重要的。」

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