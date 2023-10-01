山西腦殘女貪玩燒餐廳蘆葦牆 火鍋店秒陷火海 縱火者竟趁亂逃跑
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
內地山西省驚傳縱火事件，一名女子到火鍋店用餐，居然一時興起拿打火機縱火，讓店內秒陷火海。更誇張的是，這名女子見情況不對勁，馬上收拾東西準備閃人。
根據陸媒報道，9月29日一名女子到山西省太原市一間火鍋店用餐，吃到一半她突然拿起打火機，走向牆邊裝飾用的蘆葦，接着用打火機點燃裝飾物。
不料火勢迅速蔓延，整排蘆葦瞬間燃燒殆盡，現場燃起熊熊大火。（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+7
女子被火勢嚇到往後退了好幾步，接着立刻收拾東西準備逃跑。一旁同行友人雖試圖拿桌上飲用水滅火卻也無濟於事。最後工作人員及時出現，拿滅火器將火勢撲滅。
同場加映：屏東工廠爆炸｜女員工脾臟壓裂 帥男友變焦屍 人母靈堂泣不成聲（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+3
影片曝光後，許多大陸網友氣憤開罵，「這可刑了」、「除了故意縱火，我想不到別的了，商家告他吧」、「縱火罪，必須坐牢，太壞了」、「真是手欠」、「吃個飯還要縱火，精神沒問題吧」、「祝她喜提三年牢飯」。
屏東工廠爆炸瞬間現巨大火球 4消防員殉職：如血肉之軀拆未爆彈疫情｜北京火葬場連燒24hr場外現人龍 職員：亡者太多，冰櫃全滿屏東工廠爆炸｜殉職消防賴俊儒下月蜜月旅行 母哭訴：是天意嗎？林志穎車禍｜火燒車瞬間破千度 醫生教3招自救 只有幾秒別遲疑中秋燒烤鱷魚「全隻上」！身長180cm要燒3小時 肉質竟似「這魚」頑童連摸6盤迴轉壽司 家長竟坐視不理 店員欲阻止發覺已太遲台灣奧迪妹醉駕撞死好媽媽 竟還拍片「爆粗」零悔意 市長也震怒台灣一家三口飲廟宇符水抗疫 中毒發狂險死 竟是這有毒植物泡製張震嶽沙灘滑浪遇男子遇溺 急忙為對方做CPR 惜仍難阻憾事發生
延伸閱讀：
直言「日本老人不友善」！外國YTR親揭2惡劣經驗：感受到了文化衝擊
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】