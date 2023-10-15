女子健身室遭逾百公斤槓片狠壓　斷4腳趾全身傷　竟是糊塗男釀禍

近日健身風氣崛起，為保持健康甚至達成健美身材，許多人抽空跑到健身房運動，還有人花錢買下健身課、請教練指導專業動作，針對特定部位和需求完成標準訓練。



對此，內地日前發生一宗意外，一名女子在陪男友去健身時，突然被健身器材從背後砸傷，腳趾斷了4根！

按圖看清事發經過！慎入！

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根據內媒《沸點視頻》報道，這宗事件於本月12日發生在廣東廣州，事發健身房一名梁姓教練說明，一名男子當時正在把使用的健身器材槓片卸下來，但糊塗的男子卻在單側卸片，瞬間讓器材失去平衡，狠狠的砸中一旁的女子。梁教練指出，這種事情其實在健身房經常發生，有不少顧客總是改不了習慣；事實上，最大的黑色槓片重量可達25至30公斤左右，另一側還沒被男子取下的槓片有橘、黃以及黑色等約5到6片，估計重量破百，而此次事件更讓女子斷了4根腳趾。

報道中提到，事發當日受害女子陪同男友一起到健身房訓練；從監視器畫面中清楚可見，身材健碩的男子不斷照鏡子欣賞自己的成果，而一身短裙的女子則站在旁邊看著男友「搔首弄姿」，未料背後的器材已朝她的方向砸下來。經醫生檢查後，確認女子脖子、胸部以及腰部等都受了傷，其中4根腳趾也面臨骨折。

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事件曝光後，引起網友關注和熱議，不禁批評該名男子，「只健身不長腦，一邊重一邊清空」、「這麼多片然後只卸一邊也真的是」、「裝卸片最基本的常識都沒有，可憐了不相干的人受罪」。同時，網友也疑惑，健身房宣稱事件很常發生但仍不改，「這器械擺的太近了，分明是為省錢降低安全標準」、「這東西底座不能固定嗎」、「健身房責任重大！第1間距太近，第2無人監管」。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】