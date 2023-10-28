內地大學反詐講座竟播愛情動作片？校方竟辯稱「中毒」遭停職調查

出大包囉！大陸湖北省長江大學昨（25）日舉辦反詐騙講座，未料當工作人員用隨身硬碟播放反詐影片時，竟播成火辣A片，讓全場學生看了驚呼連連。



綜合陸媒報導，長江大學昨日舉辦「校園反詐我當先，孤注一擲不可行」講座，當時工作人員正透過講台上的大投影幕欲撥放反詐騙影片，沒想到竟播出「一男一女」在激烈進行背後式性行為的成人影片，激情畫面讓在場學生都傻眼，許多人紛紛拿起手機錄下這驚人畫面，工作人員則手忙腳亂地趕緊將影片關閉。

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工作人員事後宣稱，這起意外事件是「電腦中毒」所致，希望參加講座的學生將現場影片、照片都刪除，「同學們若用手機拍了相關視頻或照片，請立即刪除，切不可外傳，否則會承擔程度不等的法律風險。」，然而紙包不住火，影片瞬間在網路上掀起瘋傳，許多人直呼，「哇X太牛了」、「好荒謬啊」、「好炸裂」，也有許多網友嘲諷表示，「電腦中毒？你覺得有人信嗎？」「有人啊，當群眾是傻子不是一天兩天了。」「前有絲襪病毒，現有校園病毒。」「什麼樣的病毒這麼厲害？都這個時候了還當網友是傻子。」、「這病毒怪貼心的，還給你下載下來，播放給大家看。」、「什麼病毒，發出來讓大家批判一下。」、「病毒：我沒有追求這種低級趣味。」、「病毒：我可不背這鍋。」

長江大學26日發布聲明表示，對此事高度重視，第一時間就對相關人員停職調查，並已成立專項工作組進一步調查，將依據調查結果依規依紀依法嚴肅處理。

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