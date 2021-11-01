萬聖節同時是亡靈節？你不知道的節日文化　《Coco》萌犬暗藏隱喻

【萬聖節／亡靈節／Coco／玩轉極樂園】2017年，彼思出品的《玩轉極樂園》（Coco）以中美洲的亡靈節為題材，描寫懷抱音樂夢的主人翁在亡靈節時進入死後世界，經過一連串的冒險後，終於解開了家族的秘密、體會親情的溫暖、尋找亡靈節的意義。10月31日至11月2日就是墨西哥的亡靈節了，就讓我來聊聊亡靈節中的中美洲古代文化吧。



由於《玩轉極樂園》引入了亡靈節的元素，使得整部電影充滿中美洲文化的痕跡。這些元素，有些可以追溯到西班牙征服前的一些古代世界觀。我希望在這篇短文中，跟大家介紹這些元素，有些部分可能是導演、編劇的原意，有些則可能是導演與編劇無意識的運用了古代中美洲文化的元素；不過大使寫的，都是自己對影片的詮釋，如果有誤解或爭議，歡迎各位一起來討論。

【圖輯】萬聖節同時是亡靈節？點圖放大看你不知道的節日文化👇👇👇

+ 17

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

在《玩轉極樂園》中，除了主人翁米高（Miguel）以外，最搶眼的角色莫過於那隻墨西哥無毛犬丹丹（Dante）。有關墨西哥無毛犬在中美洲馴化的歷史，國家地理雜誌的一篇專文已經有所介紹，大使在這就不多加贅述。

根據電影情節，主人翁在丹丹的引導下，踏上了前往死後世界的旅途。當米高彈奏德拉古斯的結他後，他進入了死後世界。在死後世界，一開始也只有丹丹陪著他，一起在死後世界進行一連串的冒險。最後，丹丹也變身成為米高的守護神，幫助米高找到高祖父，並且離開死後世界。

丹丹來自阿茲特克與馬雅文化

我認為這樣的故事情節，根基於中美洲的文化。或許是巧合，也或許是導演刻意的安排。在古代中美洲文化的世界觀，人在死後會由狗帶領前往死後世界。先從阿茲特克語來看，墨西哥無毛犬在阿茲特克語叫做「Xoloititzcuintli」，Xoloit是從Xolotl衍生而來，為死神的名字，Itzcuintli則是狗的意思。從這個字根，就可以知道狗與冥界信仰的關係。

2008年在墨西哥城的阿茲特克大神殿區域，考古學家在神殿遺址發現一處可能是王室的墓葬（參見國家地理雜誌2010年11月號）。陵墓中豐富且具有層次的陪葬品，讓考古學家更加理解阿茲特克人眼中的死後之旅。

【相關圖輯】萬聖節丨IKEA狗公仔扮《鋼之鍊金術師》合成獸 網民：童年陰影（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 3

在第三層的陪葬品中，考古學家發現一具完整的犬類骨頭，研究者將它稱為「亞里斯多犬」。根據阿茲特克的宗教信仰，狗會在前往陰間的漫長旅途中，保護、引導死者，讓死者順利的抵達陰間。

阿茲特克的死亡之旅是非常複雜的，亡者經過一連串的挑戰之後，會來到一條寬闊的河邊。這時，狗會馱著亡者過河。也因此，阿茲特克人有時會在墓中獻祭狗，以保佑亡者能度過河流。在整個中美洲古代文化裡，陪葬品或是出土文物的品項與位置，都是經過精心安排的。所以，狗出現在這裡，也是一種精心安排的結果。

無獨有偶，我們在馬雅地區也可以看到狗扮演同樣的角色。在編號K5534的陶器中，我們可以看到轎子下面有一隻狗。馬雅研究者認為這應該是一列送葬的隊伍。但是，他們是怎樣判斷這幅圖案的確切意義呢？

從坐在轎子上的人來看，他的額頭都有一條凸出物。這在古代馬雅文化裡，與卡維爾神（K'awiil，God K）息息相關；卡維爾神的裝飾物在不少墓葬都出現過，考古學家推論卡維爾神與死亡是有某種關聯性的。

【相關圖輯】萬聖節｜連登仔批個個都扮《魷魚遊戲》無意思：衰過成街小丑女！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 11

另外，陶器上有幾個人都以黑色來裝飾身體或臉部，這在馬雅藝術中也常常用來代表死亡。因此，這幅圖即有可能與葬禮有密切的關係。也因此，我們可以知道狗在前往死後世界、葬禮中可能都扮演引路者或是守護者的重要角色。

如此，當我們回頭看《玩轉極樂園》，讓丹丹引領米高前往死後世界，以及在陰間扮演米高的守護神的設定，是否與古代美洲的宗教信仰相互呼應呢？

亡靈節：中美洲文化與天主教信仰融合的典型

說到這裡，我們先回頭來看看亡靈節的起源與意義。

墨西哥的亡靈節是一個祭祀家族祖先的節日，在今日的中美洲，每逢10月31日到11月2日這幾天，家族成員會齊聚一堂，擺好供品與過世親人的相片，以菊花與蠟燭作為裝飾。他們相信死去的親人會在這一天，回到人間與家人相聚。值得一提的是，萬壽菊在古代美洲文化也是常見的祭祀用品。在阿茲特克文化中，鮮花是平民可以使用的祭祀供品。

【圖輯】點圖放大看更多墨西哥如何慶祝亡靈節👇👇👇

+ 18

亡靈節是典型的古代中美洲文化與西班牙天主教文化融合的結果。祖先崇拜是中美洲文化區的共通文化現象，無論在馬雅或阿茲特克，我們都可以看見祖先崇拜在文化中扮演的重要角色。例如，馬雅國王常刻意安排與先祖相同的時間，舉辦宗教或是政治儀式，加強與祖先的連結，藉以增加統治正當性。在某些民族誌記載中，我們也可以看到現代或近代馬雅人利用祖先擁有土地作為理由，主張自己對於某些事物的權利。

如果，我們真的要說一個源頭，或許可以先追溯到阿茲特克曆法的第九個月，換算成西方曆法，大約是在八月。阿茲特克人會進行一整個月的宗教慶典，祭祀死亡女神米克特卡西瓦特爾（Mictēcacihuātl），她與丈夫米克蘭特庫特利（Mictlāntēcutli）一起掌管陰間。到了西班牙殖民時期，這樣的傳統宗教祭典在天主教的壓迫下，當然無法繼續下去；但是，在拉丁美洲出現了一種融合性的天主教信仰，原住民將天主教的某些概念與傳統信仰結合，而形成今日與歐美天主教不同的天主教信仰。

亡靈節就是這種特殊信仰的一個良好案例。它融合了古代美洲的傳統，以及西方萬聖節的傳統，他們將原本要進行一個月的祖先與亡靈祭拜，從八月移到了十一月，正好配合天主教的萬聖節與萬靈節。

《玩轉極樂園》中的死後世界。（《玩轉極樂園》劇照）

+ 3

帶有馬雅文化元素的神獸們

在《玩轉極樂園》裡，我們也可以看到很多神獸，在裡面飛來飛去，這些神獸被稱為「alebrije」。這些奇行怪狀、色彩鮮豔的怪獸，源自20世紀30年代，墨西哥藝術家Pedro Linares López的創作。據說，在他臥病在床時，夢境中充滿著奇異的樹林、動物，也因此激發他創作的靈感。alebrije的藝術風格結合了瓦哈卡（Oaxaca）的木雕傳統，以及Pedro Linares López的個人創意而成。

我一直猜測alebrije的某些元素，還可以追溯到中美洲文化中「瓦伊」（Way）的概念。Way是馬雅文化的用詞，它的意思是充滿於世界的能量，有點類似於靈魂的概念。在馬雅文字中，瓦伊是包含了半人半動物的形象，象徵著超自然的力量或是動物守護神進入人類身體。根據研究與出土文物的裝飾圖案，考古學家推論，馬雅人認為每個人都具有一個或是數個超自然守護神，而這些超自然守護神多半是具有神聖力量的動物。

電影中的神獸被稱為「alebrije」。（《玩轉極樂園》劇照）

在編號 K1181 的陶器上，就有三個動物，從左至右，分別是猴子、狗、青蛙。在這三個動物旁邊都有 U-way 的象形文字，這也代表這些動物作為動物守護神的意義。這些動物的身體上的花紋圖案與形體上的變形，加上守護神的身份，是否與《玩轉極樂園》中的聖獸不謀而合呢？

因此，雖然導演是引用現代藝術創作的元素進入電影，卻讓大使聯想到中美洲古代文化的一些宗教概念。當然alebrije有它自己創作與發展的脈絡，或許Pedro Linares Lopez 在不知不覺中，帶入了瓦伊的觀念吧！

除了瓦伊與墨西哥無毛犬以外，我們還可以看到《玩轉極樂園》的場景，運用了許多古代文化的元素。例如著名的奇琴伊扎羽蛇神神廟、阿茲特克神靈，以及滲穴地景。在陰間入口，我們可以看到與提奧蒂華甘遺址類似的平台建築。

電影場景運用了許多古代文化的元素。（《玩轉極樂園》劇照）

總之，去年大使在電影院看《玩轉極樂園》時，除了被他真摯的情感所感動。一邊卻也很興奮的在裡面找馬雅的元素。電影結束後，我迫不及待地告訴大使夫人，哪邊有中美洲古代文化的元素，卻換來微微的白眼。

看來，不要跟念歷史的去看電影，還是千古不變的定律。

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：馬雅人，原文：【生活馬雅】亡靈節與《可可夜總會》的中美洲古文化元素】