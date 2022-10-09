壞人更吸引？東京迪士尼萬聖節獨創「反派手下」　粉絲著迷掀熱潮

撰文：Japaholic
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「簡直像在作夢！」「真的哭了。」「死而無憾... …」把遊樂園變成了少女們的阿鼻叫喚地獄的，是東京迪士尼樂園2022年帶給粉絲的萬聖驚喜，反派手下復活。

2022年9月迪士尼萬聖活動第一天，曾經引起熱潮的反派手下們再次於遊行登場，這是繼2018年東京海洋迪士尼最後的反派萬聖遊行後，手下首次登台演出。遊行中最受矚目的竟不是米奇也不是壞皇后，而是壞蛋的手下們？今天讓筆者來帶大家看看，讓無數少女為之瘋狂，成為迪士尼萬聖節傳奇的反派手下！

手下一出場，粉絲超瘋狂！來看看東京迪士尼反派萬聖遊行的各個角色到底有何魅力👇👇👇

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反派手下是誰？為什麼爆紅？

東京海洋迪士尼2015年到2018年舉行的迪士尼萬聖節活動中，以反派及他們的手下為主題，創造了十個原創角色。

這些手下分別隸屬不同的反派主人，以充滿魅力的妖艷姿態勸誘普通人前往反派的世界，作為「吹笛人」進行招募活動。手下和其主人的性別相反，反派是女性時手下就是男性，反之亦然。

像是這次登場的《小美人魚》中烏蘇拉的手下 Eight Foot Joe、《小飛俠》中鐵鈎船長的手下 Hock、《101斑點狗》中庫伊拉的手下 Mr. Dalmatia，和《白雪公主》中壞皇后的手下 Apple Poison。

儘管詳細的性格設定和人際關係並不明確，多有曖昧不明之處，反派手下的魅力瑕不掩玉。他們成功招募大量粉絲，造成前所未見的熱潮，促成「手下沼」（意指使人淪陷的手下們和其世界觀）一詞的誕生。

為了將手下的魅力推廣給沒辦法到場觀賞遊行或表演的人，二次創作也大量發生，在版權規章非常嚴格的迪士尼作品中實屬罕見。

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手下炎上？話題不斷的手下們

儘管反派手下為許多遊園者帶來歡樂，也為迪士尼帶來更多人潮，帶來的爭議也沒斷過。

為了拍攝手下，手下粉絲打擾了其他遊園者；為了爭取更多和手下相處的時間，霸佔表演餐廳的位子；急於分享手下演員的魅力，忽視了迪士尼的SNS規範... ...等等，許多人為了追星不顧一切，讓不少單純喜歡迪士尼對手下沒興趣的遊園者反感。

海洋迪士尼於2019年更換萬聖節主題，有人推測是一部分粉絲的惡劣行為，造成手下觀感不佳的緣故。

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Spooky Boo! 反派手下復活！

今年的萬聖活動「反派．搖滾．萬聖節（ザ・ヴィランズ・ロッキン・ハロウィーン）」中，米奇和夥伴們會在可怕又可愛的遊行「Spooky Boo! 花車遊行（スプーキー “Boo!” パレード）」裡，和反派及他們的手下們一起表演。搖滾風格的音樂下，妖異燈光的花車前進，邀請觀眾前往反派迷人的萬聖節世界。

但說起今年遊行的最大看頭，果然還是手下們的嗆聲對決。他們會從花車上向觀眾徵求節拍和姿勢，以此發想他們的決勝姿勢。熱烈的RAP炒熱了氣氛之外，有趣的舞姿也是注目點。

今年就由手下獻上甜蜜的惡作劇

睽違三年，迪士尼本氣全開的萬聖節活動，大家準備好了嗎？這次和引起萬聖熱潮的反派手下們，一起享受可怕卻又迷人的萬聖節吧！

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【本文獲「Japaholic」授權轉載。】

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