全國學術會議竟遭紅衣女子亂入 搶咪怒喊「程XX白嫖我14年」
撰文：中天新聞網
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11月23日，大陸湖北武漢國際會議中心正在舉行一場全國學術會議，不料一名紅衣女子突然大鬧會場，拿著麥克風，高喊自己被一間藥企高管玩弄感情14年，讓在場所有人相當錯愕。
當天正在舉行的，是中華醫學會糖尿病學分會第25屆全國學術會議，會議於11月23日上午開幕，設有眾多分論壇，會場有18個，參加的絕大部分是來自全國各地醫院和大學的醫生和學者，也有醫藥企業的代表前來。
網上流傳疑是紅衣女所寫的爆料文 點圖放大瀏覽：
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在會期間，一名身穿紅色洋裝的女子，突然拿著麥克風站在會場走道上，打斷台上正在進行演講的講者，高喊「華南區銷售總監程ＸＸ，白嫖我14年，把我打成這樣，差點送我進監獄」。
而女子的另外一支手，則拿著一疊紙在空中揮舞，疑似是自己遭對方毆打的證據。
這起意外插曲，讓場內的所有人看傻了眼，隨後兩、三名工作人員上前，將女子帶離會場，不過大家早已開始議論紛紛，討論「程ＸＸ」是誰。
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此外，網路上還另外流傳了一張電子郵件的截圖，內容提到自己是「老淫賊XXX的情人」，把自己的十幾年青春奉獻後，卻得知對方擁有超過5名以上的炮友，甚至還被對方圍毆。
截圖內還提到，該女子從2019年，就一直在等待線下糖尿病論壇舉辦，無奈因為疫情、醫療反腐一拖再拖，加上這次的鬧劇剛好發生在糖尿病學術會議上，也讓這份截圖的真實性提高不少。
會議承辦方「湖北省醫學會」工作人員事後回應，網傳影片中的女子不是與會代表，其行為跟會議沒有直接關係，屬於私人恩怨。
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