河南工人慘遭「燒紅鋼條插屁股」爆出巨大火光　幸及時獲救僅輕傷

撰文：ETtoday
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工廠工作危機四伏！大陸一處鋼鐵廠近日一段27秒的監視器畫面流出，驚悚內容讓網友嚇瘋。

河南省周口市一名鋼鐵廠工人，日前正彎腰專心工作，沒有留意身後，結果下秒被一根燒得火紅的鋼條直接「爆肛」。

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據《搜狐千里眼》報道，據監視器畫面顯示，該事件發生在河南省周口市，時間為2023年1月8日中午11點45分。

當時，幾名工人們正忙著在整理機具，其中一名工人呈現彎腰姿勢，背對著熔爐專心工作，完全沒察覺背後竟有一根火紅的鋼條。

下秒，鋼條步步逼近工人，其他同事也沒察覺異狀。最後，他慘被鋼條直接撞上臀部倒地，瞬間爆出巨大火光。

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一旁工人見狀趕緊衝上前救援，將他拉出事發地，連忙撲滅他身上的火焰。

好在他被及時救出，只受到了輕傷，沒有生命危險。

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