【廠佬東莞奇遇記．書摘】東莞黃業史：髮廊工廠也有性服務的年代

撰文：紅出版集團
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我本人，也就是這本書的作者，在此宣佈和發誓：我是一個負責任，有兒女、有妻子、有家室的男人，從一而忠，在東莞或中國，沒有任何小三和二奶，都沒有對其他女人有任何非分之想，也沒有要求女方提供性服務，也沒有接受任何的性服務。（本文節錄自《廠佬東莞奇遇記》。）

文：波是圓的-屈薯彭先生（港大文學院碩士，在東莞生活十多年）

家庭是人類社會最核心和珍而重之的價值，而這本書的作者，不會破壞家庭，每個星期的星期天都會記得神的話和教會的教導，也會謹守人類社會對家庭父親的倫理規範，愛妻子，對兒女負責任。

這本書的作者提及的所有東莞性生活現象，全部是東莞朋友告訴我的，而我沒有涉入其中，都沒有非分之想。東莞的女人，我沒有碰，沒有摸，沒有言談間的性要求，都沒有暗示任何性要求。這本書當中的東莞性生活，作者只是介紹朋友所簡介的一切，好讓世人研究研究，但沒有參與其中。既然可以談到東莞的「小三」和「二奶」，當然要進一步談一談東莞的黃業（黃色事業）和夜生活吧！

當年東莞色情場所真的「梗有一間喺左近」？髮廊、小店、工廠也有服務？（點圖放大閱讀書摘）▼▼▼

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為甚麼東莞的黃色事業和夜生活發展得如此快速？首先，外資湧入，台資台商、港資和外資湧入，台灣、外國、香港的商人都來到東莞，自然會令黃色事業得以生存和發展。中國的黃色事業，要發展，不能只靠供應方，都要看需求。有需求，才需要大量供應。沒有外國、香港、廣東本地和台灣的需求，那有那麼多女人供應給各位大男人主義者？

另外，當年中央政府未有像今天的雷厲風行，令地方的不法份子有機可乘。由於國家法律明文禁止賣淫嫖娼，所以東莞娛樂場所和色情事業主要依靠地方政府、公安當局內部人員的庇護而生存，東莞更因色情業盛極一時被戲稱為「性都」。當時東莞無王管，山高皇帝遠。黃、賭、毒、黑，只要警察收錢，只要關係網和保護傘夠強大，警察就自然不會執法。所以，有法律禁止黃色事業是一回事，但保護傘夠多、關係網大，法律的執行，都不需要那麼嚴格，甚至不需要執行。有人估算東莞地下色情業和其直接、間接的關聯產業，每年產生經濟效益近500億元，利益當前，貪污問題當然由此衍生。

江湖傳聞，已經落馬的中共東莞市委原常委、統戰部部長王檢養就是與東莞色情業有「權色交易、錢色交易」；廣東原副省長劉志庚就是東莞色情產業的「保護傘」，劉志庚私底下更稱梁耀輝為「哥」，也不敢得罪這名色情業「大哥」。更誇張的傳說都有，直指多年以來，太子輝的酒店在東莞之所以能夠以賣淫獲利無數，背後的「保護傘」就是周永康。我等小市民，怎會知道這些傳言的真真假假？但淫業背後有官員包庇，應該是常識啊！至於他們是誰，自然無從查證。

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當然，除了政治和社會問題，中國女性窮困，工作換回來的錢不夠多，部份不惜出賣肉體和姿色，才可以改善生活，這是她們思想的掙扎。在工廠，做一段很長的時間，那怕是12-16小時一天，換回來的錢，都未必足夠大幅改善自己和鄉下家人的生活。在我的東莞工廠中，我給工廠員工的薪金，只有時薪1.5元人民幣1小時，員工的謀生和養家壓力很大。相反，出賣肉體和身體，出賣自己的美色，反而可以多賺一點錢。

其實，從事性服務工作的小姐有時也很矛盾。一方面，她們想繼續在夜場工作，希望一切可以照舊。她們以前在工廠工作時，每月能賺取一千元左右。在色情行業再怎麼樣也可以掙到近萬元，從一開始就可以賺十倍以上。如果做得好，收入更會不斷增加。不過，色情行業是一個殘酷的行業，很多女孩15、16歲就入行，被迫笑臉迎人，背後都很辛酸。她們會說，一些男人真的很可怕，他們不把女孩當人，讓人在這處待不下去。開始投入性工作時，很多女孩都哭了。不過在金錢的誘惑下，慢慢適應了，從新「振作」起來，繼續努力「工作」。

她們這一群在東莞的性工作者，除了例假和流產，幾乎每天都要工作，經常還會面臨被虐待的危險，慘受陰道撕裂等的工傷。正是因為中國女人需要錢擺脫貧窮，正是因為中國東莞地方政府和警察的縱容，中國的黃色事業開始起步了。

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《廠佬東莞奇遇記》書本封面

書名：廠佬東莞奇遇記

作者：波是圓的-屈薯彭先生，從事工業20多年，在東莞生活十多年，主修文史哲，港大文學院碩士畢業。

【本文獲「紅出版集團」授權轉載。】

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