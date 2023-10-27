【血緣IQ題】男女雙方外祖父是親兄弟　女問：和男友可以結婚嗎？

華人社會比起西方，更講究輩分和稱謂，因此如有情侶要步入婚姻，就更需要了解雙方的親緣關係。



有一位女網友就因「與男友的血緣關係」困擾許久，上網求解：「她的外祖父和男友的外祖父是親兄弟，這樣算是近親通婚嗎？」

男女雙方血緣上算係乜嘢關係？網民激辯意見不一（點圖放大閱讀）：

+ 14

有一位女網友因血緣關係在社群平台「爆料公社」貼文表示這件事困擾她很久，原po說自己有一位已經論及婚嫁的男友，男友的媽媽和原po的媽媽都希望他們能結婚。

但原po有個心結卡在心理，原來她的外祖父和男友的外祖父是親兄弟，這樣算是近親通婚嗎？會有遺傳上的顧慮嗎？想問問其他人的意見與建議：「我和男友可以結婚嗎？」

貼文內容意外引起熱烈討論，許多人紛紛留言回應說「5等親，可以」、「母（1）外祖（2）曾祖（3）外祖兄弟（4）外祖兄弟的女兒（5）你男友（6），這樣應該是6等親，如果有愛就結婚吧」、「這關係好像有點遠喔」。

【同場加映】「外母偷食女婿」被發現 人妻「毀滅式報復」 爆炸性對話全公開（點圖放大瀏覽）：

+ 25

有人表示，「去查一下你們外祖父的爸媽有沒有同名就知道了啊，以前那麼多養子養女」。

但也有人提出不同的看法，「並沒有很遠，他們的血親關係就像堂表兄妹」、「拜託，你媽媽跟你男友的媽媽是很近親的『堂姊妹』，這對堂姊妹還希望你們能結婚，傻眼了。以我們家來說，傳統大家庭的文化，我爸爸有4個兄弟都住在一起，從小我就跟堂弟妹一起長大，我不可能讓我的小孩跟我堂妹的小孩結婚，用膝蓋想都知道很近親好嘛」。

「雙方都是母親那邊算表，各自上去3等，加上外祖父是兄弟再加1，可以結婚但是建議不要生。」

【同場加映】被女友發現「枕頭底有大嫂耳環」 求教點解釋最合理 後續更瘋狂（點圖放大瀏覽）：

+ 17

在華人社會要判斷是否為同一家人，也可從姓名中發現其家族輩分高低，所以有時年齡比您小很多的小朋友，可能是您叔叔輩。

另外家庭成員姓名其中一字取相同字，也是區別輩分和顯示這些人是同個家族的人最快的方式。

輩分跟稱謂方式都是考慮到，以前大家族人數眾多，分枝散葉之後，有可能會在不知情的情況下通婚，為避免近親通婚，遺傳上的困擾，前人才會有此規範。

延伸閱讀：

爸媽好相處「妻卻突提離婚」！ 真相曝光他決定搬出去：角色對換就清楚

都是為了小孩？不滿老公與前妻來往 人妻嘆：他們離婚後還住一起

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】