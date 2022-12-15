C朗保持20年7%體脂健身餐單　網紅食2餐崩潰：能吃20年給你1億！

2022卡塔爾世足賽可謂別具意義的一年，本屆世界盃也將是足壇史上兩位傳奇人物C朗、美斯最後的共舞，其中37歲的葡萄牙足球巨星C朗，叱吒球壇將近20年的時間，除了包攬了各種足球最高榮譽，同時也是多項世界紀錄保持人，包括FIFA國際賽進球數之冠、歐冠最佳射手以及世界足球史進球數之王等，然而C朗並非生下來就是個足球天才，而是靠後天的努力和超驚人意志力。



近日有位內地健身網紅拍片體驗C朗同款健康飲食菜單，一日六餐皆吃相同的食物，不料堅持不到一天的時間就直呼「活該他是C朗，活該他賺這麼多錢」。

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由於需要大量運動的關係，C朗每日都需要固定吃六餐，飲食方面也堅守三大原則：高碳水化合物、高蛋白、低脂肪，以下為C朗的「一日六餐菜單」。

第一餐：全麥麥片、蛋白、果汁

第二餐：無麩質意大利麵、無骨去皮雞胸肉、帶皮薯仔、西蘭花、混合沙律

第三餐：油漬吞拿魚、無麩質方包、果汁

第四餐：無骨去皮雞胸肉、白飯

第五餐：香蕉、蘋果

第六餐：煮斑豆、無骨去皮雞胸肉

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內地健身網紅嘗試C朗同款菜單

37歲的C朗在足球員中已算高齡，不過體態卻絲毫不輸其他年輕球員，20年來皆保持在體脂7%的傲人數字，近日一位內地健身網紅子欤，由於好奇C朗日常的飲食究竟是怎樣，因此開始嘗試了同款菜單，不料才剛吃到第二餐，網紅的臉色就變得垂頭喪氣，直呼自己快要失去吞嚥能力，一天下來雖然都吃完了，但網紅也表示這些食物都很容易膩，吃20年對一般人來說根本不可能。

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體驗C朗菜單後網紅直呼：「活該他賺這麼多錢，活該他成功」

嘗試完C朗一整天的菜單後，可以感覺得出來網紅滿臉疲憊與厭倦，更何況C朗足足堅持了20年之久，況且他吃完後緊接著就是一連串的高強度訓練，影片中網紅也反問大家：「天天吃這些，吃20年給你人民幣1億你願意嗎」，貼文曝光後立馬在微博上引起一陣瘋狂討論，許多網友留言直呼「他的自律成就了世界矚目的輝煌」、「我受不了所以我瘦不了」、「我適合窮著」，只能說C朗能成為一位傳奇球星必定有他的過人之處。

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