陽江海陵建成首個直供粵港澳蔬菜基地　日供時蔬萬餘斤精品蔬菜

「大家抓緊時間，這批蔬菜要儘快送到平岡鎮打包，下午就要裝車運到香港。」春日裡一個忙碌的上午，9時許，陽江市海陵試驗區閘坡鎮平蘭村，海之星供粵港澳蔬菜基地負責人陳錦霖查看蔬菜基地的採摘進度，檢查箱子裡的蔬菜質量，並協調車輛及時裝車運輸。



記者在基地看到，隨著採收旺季到來，一壟壟西蘭花長勢喜人。工人們拿著小刀，背著背簍，穿梭在綠色的田地間搶佔「鮮」機，快速採摘西蘭花。路邊停放著農用三輪車，他們將背簍裡的西蘭花擺放在蔬菜箱中，再小心地搬到車上，等待發車包裝。

「當天採收的西蘭花，都會按照訂單要求修枝去葉、按寸留莖、分揀打包。目前，基地的加工廠還在建設中，蔬菜要先運往平岡鎮打包，下午再用冷鏈車運往粵港澳大灣區，每天採收5000多公斤蔬菜。西蘭花品質優良，受到了廣大消費者的青睞。」陳錦霖告訴記者，作為海陵試驗區首個直供粵港澳的蔬菜基地，除了西蘭花，基地還種植了芥菜、菜心等。近期天氣較好，每畝蔬菜產量1500至2500公斤。

海之星供粵港澳蔬菜基地集育苗、種植、加工、銷售為一體，主要發展「精品蔬菜」，採取訂單式生產模式，進行定向培育，對蔬菜的品質有嚴格標準。蔬菜經過加工、包裝後，通過運輸車輛運至港澳地區，在超市、街市銷售，實現基地蔬菜瓜果從田間地頭到港澳地區的無縫銜接。

在蔬菜基地入口處，占地1900多畝的加工廠已現雛形，建築主體結構基本完成，正在進行內部裝修和設備安裝，預計4月份正式啟用。加工廠設有冷凍區和加工區兩個區域，其中，冷庫占地面積約1000畝，可儲存5萬多公斤新鮮蔬菜，加工區占地面積約900畝，主要用於新鮮蔬菜的清洗、打包和裝箱。

陽江海陵建成首個直供粵港澳蔬菜基地。（羊城晚報）

「這片土地以前一直是鹽鹼地，去年我們響應政府號召，花費3個月的時間進行改良，目前已對500多畝土地進行複耕復種，建設了蔬菜基地，希望為鄉村振興貢獻力量，助力當地村民就業增收。」陳錦霖表示，基地採取梯度種植模式，當季蔬菜3月上旬採摘完畢，分批輪種其他蔬菜，確保全年蔬菜供應，目前已經有了辣椒等蔬菜的新訂單。加工廠啟用以後，將大幅度降低運輸成本，延長蔬菜保質期，結合基地日常管理、採收等工作，可為當地提供100多個就業崗位。