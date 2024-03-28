天文台偕世界氣象組織更新備忘錄　續為世界惡劣天氣預警作貢獻

天文台台長陳柏緯今日（28日）與世界氣象組織（WMO）秘書長席列斯特（Celeste Saulo），簽署並更新於2018年10月所簽訂的「諒解備忘錄」。



今次更新備忘錄，可繼續開發和營運世界氣象組織的兩個全球天氣資訊網站，包括世界天氣信息服務和惡劣天氣信息中心（SWIC）。這兩個網站旨在提高與極端和潛在高影響天氣、水和氣候事件相關的權威警報和資訊的可用性，為落實聯合國全民預警倡議作出貢獻。



在簽署備忘錄後，兩人主持惡劣天氣信息中心3.0網站（SWIC 3.0）的啟動儀式。陳柏緯稱，系統可收集全世界的天氣預警，幫助天文台日後研究、應對不同極端天氣的同時，以便向市民發現更合適的預警，同時為世界作出貢獻。



陳柏緯提到，香港天文台與世界氣象組織（WMO）自1948年創立起合作，歷史相當悠久。他續提到，天文台能夠參與WMO工作是難能可貴的機會。

他又感謝WMO的國際視野，對天文台拓闊視野並實現專業發展的幫助，亦感謝WMO對天文台多年來工作的支持和認可。

陳柏緯指，今次更新備忘錄，並將惡劣天氣信息中心更新成3.0，不僅能夠讓WMO成員地區可更有效收集、交換全世界的天氣情報；同時間，系統亦可幫助天文台在日後研究、應對不同極端天氣的同時，向市民發放更合適的預警，締造雙贏局面。

席列斯特表示，SWIC3.0網站的推出是一個里程碑，提供一站式平台便利各成員分享及發放預警，這對於保護地球上的人們免受災害性天氣、水、氣候及相關環境事件的影響至關重要。

世界氣象組織秘書長席列斯特表示，現今有很多不同媒體和渠道傳播訊息，如何找到一個可靠的平台發布氣象訊息變得越來越重要，惡劣天氣信息中心首要就是提供一個可信服的來源，向全世界傳達天氣警告。

她舉例，若然一個地方發出西班牙文的天氣預報，但作為中國遊客，不能理解當地語言，所以系統就提供了不同語言資訊。

她感謝香港天文台所做的努力，稱天文台提供的所有資源，都令世界各地可以共享天氣資訊，也沒有人因此而不能獲取這些資訊。