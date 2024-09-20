國慶75周年｜煙花滙演首加插600無人機拼出75字樣　煙花31888發

今年國慶75周年，國慶煙花匯演將於當日晚上9時在維多利亞港上空上演，是次煙花匯演由文化體育及旅遊局統籌，香港中華出入口商會贊助。負責籌備工作的中出商會副會長兼秘書長溫幸平透露，煙花開始前首次加插無人機表演，拼砌熊貓、「75」等圖案。煙花製造商的港星多媒體毛偉誠表示，前奏表演約5分鐘，緊接發放煙花31888發，共八幕歷時23分鐘，整個滙演合計28分鐘。



至於天氣方面，毛偉誠表示，十月一日當天中午12時要決定當晚煙花是否照常匯演，但他預料可以如常匯演，覺得「多數都得，十月一號好好彩」。無人機方面，他指當晚7時30分判斷可否順利舉行，表示最近天氣可能很飄忽，最近都有突然大風及懸掛黃色暴雨信號。



煙花匯演第一幕：慶祝中華人民共和國75周年華誕。（主辦方提供）

香港中華出入口商會適逢今年七十周年，贊助國慶七十五周年煙花滙演（廖雁雄攝）

香港中華出入口商會會長貝鈞奇指，希望透過煙花匯演回饋社會、與民同樂。負責籌備工作的中出商會副會長兼秘書長溫幸平稱，匯演整體預算超過1800萬。

他透露今次國慶煙花匯演最大的創新，是在煙花開始前加入無人機環節作為前奏，逾600架無人機將在維多利亞港夜空拼砌出熊貓及「75」圖案，持續約5分鐘。他表示，本港首次在國慶煙花匯演加添無人機元素，希望可以為市民及旅客帶來連串新意，並為匯演增添更多歡樂及驚喜。不過，無人機環節須視乎當晚天氣等因素而決定是否進行。

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八幕煙花 含五角星、熊貓元素

港星多媒體製作有限公司代表毛偉誠介紹，煙花匯演八幕分別為慶祝中華人民共和國75周年華誕、山河無恙、今夜星光璀璨、獅子山下70載、繼續微笑、喜迎國寶熊貓、吉祥三寶以及大好河山，煙花脈絡將有900米寬、250米高。

毛偉誠亦透露煙花模擬效果圖，他以第一幕「慶祝中華人民共和國 75 周年華誕」為例，稱屆時將有「紅色五角星」及「紫色五片花」圖案，象徵着「香港向祖國仰望，帶領着我們邁向更輝煌的百年成就」。

當日煙花匯演及無人機表演範圍。

至於第六幕「喜迎國寶熊貓」中用綠色為主題發放的「綠色竹葉」等煙花，表達對大熊貓到來的熱烈歡迎。

尖沙咀與磡、中區和灣仔等地可觀賞

市民在尖沙咀、半山、中區、灣仔、銅鑼灣及紅磡繞道等多處地方，均可觀賞到煙花。

貝鈞奇表示，很榮幸能夠在中華人民共和國成立75周年及香港中華出入口商會70周年會慶雙喜臨門的時刻，獨家贊助今年國慶煙花，共賀國運昌隆、人民安居樂業、香港繁榮穩定、「一國兩制」行穩致遠。