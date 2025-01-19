除夕天氣｜天文台預測除夕市區11度　年廿八洗邋遢一夜跌8度

送龍迎蛇農曆新年將至，天文台今早（19日）指出預料一股強烈冬季季候風會在周末期間抵達華南，九天天氣預報顯示今年除夕（28日年廿九）市區（以尖沙咀天文台總部計）氣溫，介乎攝氏11至16度，與去年並列近八年最凍除夕；市民年廿八（27日）洗邋遢也要留心保暖，天文台預測市民最低12度，比前一日（26日）日間急跌8度，與除夕一樣都屬寒冷級別。



自動分區天氣預報顯示，除夕新界各區清晨只有9至10度，打鼓嶺只有6度，比市區低5度。



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周一大寒市區不寒 新界一區早寒 全日溫差16度

明日（20日，星期一）是二十四節氣最後的「大寒」，天文台表示，華南沿岸明日風勢微弱，普遍晴朗，日夜溫差頗大，預測市區氣溫介乎15至22度。不過新界地區清晨仍然寒冷，自動分區天氣預報顯示，流浮山、上水、大埔只有12度，打鼓嶺9度，下午回升至超過23度，上水高至26度，打鼓嶺料更高至25度，溫差達16度。

天文台料其後受一股清勁至強風程度的偏東氣流影響，本周中期廣東沿岸雲量增多，隨着該偏東氣流在本周後期緩和，廣東日間和暖。預料本港周四至周六（23至25日）市區氣溫介乎18至22度。

天文台1月19日上午11時半更新九天天氣預報，顯示年廿八及年廿九（27及28日）除夕天氣寒冷。（天文台圖片）

強烈冬季季候風周末殺到 年廿七氣溫開始下降

天文台預料一股強烈冬季季候風會在周末期間抵達華南，下周初沿岸地區天氣轉冷，大致天晴及乾燥。

根據最新九天天氣預報，天文台預測氣溫會由年廿七（26日）起開始下跌，由日間最高20度，到午夜降至13度，到年廿八（27日）清晨降至12度，一夜跌8度。

天文台1月19日上午11時半更新九天天氣預報，顯示年廿八（27日）氣溫急跌。（天文台圖片）

今年除夕或去去年並列近8年最凍除夕

今年起五年沒有年三十，所以除夕都是年廿九。九天天氣預報顯示，天文台預測今年廿九（28日，下周二）市區氣溫介乎11至16度，比前年廿八再低一度。資料顯示，去年除夕市區氣溫最低11度，因此今年將與去年一樣，並列近八年最凍除夕。

自動分區天氣預報顯示，年廿八各區清晨氣溫都降至寒冷級別。(天文台圖片)

自動分區天氣預報顯示，年廿九清晨除了市區及橫瀾島有11度外，其他各區均10度或以下，當中打鼓嶺只有6度，比年廿八清晨再低一度，不過日間料升至17度。

自動分區天氣預報顯示，年廿九除夕各區清晨氣溫都在12度以下。(天文台圖片)

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