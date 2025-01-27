多圖｜香港深圳梅花正盛開　沙田石門櫻花趕開花迎蛇年（附地址）

下周一（2月3日）是二十四節氣第一個的「立春」，冬去春來，又將踏入賞花季節。香港及深圳雖然位處華南南端，不過「愈冷愈開花」的梅花，也成功落地生根，近日深圳的「深圳梅園」內一大片的梅花，已開花逾半，除了深圳居民前往賞看，也吸引香港識花之人北上拍攝打卡；本港賞梅地點嘉道理農場暨植物園的梅花開花指數，已逾50%。



台灣等地的櫻花近日也開始開花，本港賞櫻勝地之一的石門安景街公園，種植了數十棵不同品種的櫻花，部分近日也悄悄開花。



▼1月25日 大埔嘉道理農場梅花開花已達到一半有多▼



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大埔嘉道理農場梅花開花指數在1月24日已達50%。（大埔嘉道理農場Facebook圖片）

香港有種植梅花的地方不多，最多是大埔嘉道理農場，主要在山腰及山頂位置，園方建議前往胡挺生先生紀念亭附近欣賞。園方1月24日公布，梅花開花指數已達50%，有市民上周六（25日）前往，已見開花逾半。

嘉道理農場每早上9時半至下午5時開放，年廿九（28日）至年初三（31日）有特別安排，市民如前往要留意。

大埔嘉道理農場在年初一及二全日休息，年廿九及年初三下午關園。（大埔嘉道理農場Facebook圖片）

大帽山郊野公園也種植了一批梅花，近日已盛開，市民新年有時間可隨時前往觀看，在荃錦公路入口附近已可看到。

▼大帽山郊野公園內的紅梅在1月底已盛開▼



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近期大灣區多個花海吸引港人前往打卡，最新輪到深圳的「深圳梅園」，有市民周日前往，拍攝到一大片梅花正盛開。有內地遊客穿漢服影相，更有不少人自拍，當中有港人專程前往。

前往「深圳梅園」可乘搭深圳地鐵2號線，在僑香站下車，從C出口步行約15分鐘就可到（約800米）。

▼1月26日 港深居民到深圳梅園梅花賞梅▼



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除了梅花，櫻花季節也開了。台灣近日已有早櫻盛開，而在本港，栽種了百棵櫻花的石門安景街公園，部分櫻花已搶閘開花，吸引攝影人士前往賞花。

▼石門安景街公園櫻花部分1月底已開花▼

