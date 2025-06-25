天文台打風最新消息｜一號風球會在今日維持　外圍雨帶今晚起影響

【明日的天氣／打風／移動路徑／天文台／天氣預報／低壓區／熱帶氣旋】天文台今午（25日）2時20分發出一號戒備信號，天文台指，按照現時預測，該熱帶低氣壓會在今明（25日及26日）兩日與香港保持約400公里或以上距離。



天文台指，除非該熱帶低氣壓採取較為接近珠江口的路徑或顯著增強，否則本港普遍地區吹強風的機會較低，一號戒備信號會在今日維持。



天文台預料與該熱帶低氣壓相關的外圍雨帶會在今晚開始影響廣東沿岸，本港明日有狂風驟雨及雷暴，海面亦有湧浪，籲市民遠離岸邊並停止所有水上活動。



天文台指位於南海中北部的低壓區已增強為熱帶低氣壓，並預料會在今明兩日（25及26日）向西北方向移動，大致移向雷州半島至海南島東部一帶。（天文台網頁）

6月25日在南海中部的低壓區正在逐漸增強，開始出現中心位置，天文台指一個熱帶氣旋似乎在形成中。（Tropical Tidbits圖片)

天文台網頁的衞星圖顯示，6月25日上午11:50可見，南海中部有強對流天氣，一個熱帶氣旋似乎在形成中。（天文台圖片)

【14：45】澳門氣象局指澳門將於下午4時30分發出一號風球。

【14：23】天文台指按照現時預測，該熱帶低氣壓會在今明兩日與香港保持約400公里或以上距離。除非該熱帶低氣壓採取較為接近珠江口的路徑或顯著增強，否則本港普遍地區吹強風的機會較低，一號戒備信號會在今日維持。預料與該熱帶低氣壓相關的外圍雨帶會在今晚開始影響廣東沿岸，本港明日有狂風驟雨及雷暴，海面亦有湧浪。市民請遠離岸邊並停止所有水上活動。

【14：20】一號風球生效。天文台表示有一熱帶氣旋在香港約800公里內，可能影響本港，籲市民在計劃活動時考慮天氣的轉變，並注意離岸海域可能有強風。

【12：30】天文台指，位於南海中北部的低壓區已增強為熱帶低氣壓，並預料會在今明兩日（6月25及26日）向西北方向移動，大致移向雷州半島至海南島東部一帶。天文台會在今日下午2時20分發出一號戒備信號。

【11：00】澳門地球物理氣象局表示，受其環流影響，澳門今日稍後至明日天氣漸轉多雲，風勢略為增大，間中有驟雨及雷暴，正密切監測其發展，提醒請市民留意最新天氣提示及警告，適時調整出行安排。

【09：45】天文台發出特別天氣提示，指出位於南海中北部的一個低壓區正在逐漸增強，一個熱帶氣旋似乎在形成中，並預料會在今明兩日向西北方向移動，大致移向廣東西部沿岸至海南島一帶。

▼全球預報系統（GFS）傳統預報系統6月25日上午顯示預測結果▼



▼歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）傳統預報系統6月25日上午顯示預測結果▼



▼人工智能預報系統「歐中AIFS」6月24日上午顯示預測結果▼



▼人工智能預報系統「盤古」6月25日上午顯示預測結果▼



▼人工智能預報系統「伏羲」6月25日上午顯示預測結果▼

