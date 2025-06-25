打風最新消息．持續更新｜香港天文台：下午2時20分發出一號風球

【明日的天氣／打風／移動路徑／天文台／天氣預報／低壓區／熱帶氣旋】天文台今午（25日）發出特別天氣提示，位於南海中北部的低壓區已增強為熱帶低氣壓，並預料會在今明兩日（25及26日）向西北方向移動，大致移向雷州半島至海南島東部一帶。



天文台稱會在今日下午2時20分發出一號戒備信號。受該熱帶低氣壓影響，本港今晚有幾陣驟雨，明日驟雨較多及有狂風雷暴，今晚至明日初時離岸及高地風勢較大。海有湧浪。



天文台指位於南海中北部的低壓區已增強為熱帶低氣壓，並預料會在今明兩日（25及26日）向西北方向移動，大致移向雷州半島至海南島東部一帶。（天文台網頁）

6月25日在南海中部的低壓區正在逐漸增強，開始出現中心位置，天文台指一個熱帶氣旋似乎在形成中。（Tropical Tidbits圖片)

天文台網頁的衞星圖顯示，6月25日上午11:50可見，南海中部有強對流天氣，一個熱帶氣旋似乎在形成中。（天文台圖片)

【12：30】天文台指，位於南海中北部的低壓區已增強為熱帶低氣壓，並預料會在今明兩日（6月25及26日）向西北方向移動，大致移向雷州半島至海南島東部一帶。天文台會在今日下午2時20分發出一號戒備信號。

【11：00】澳門地球物理氣象局表示，受其環流影響，澳門今日稍後至明日天氣漸轉多雲，風勢略為增大，間中有驟雨及雷暴，正密切監測其發展，提醒請市民留意最新天氣提示及警告，適時調整出行安排。

【09：45】天文台發出特別天氣提示，指出位於南海中北部的一個低壓區正在逐漸增強，一個熱帶氣旋似乎在形成中，並預料會在今明兩日向西北方向移動，大致移向廣東西部沿岸至海南島一帶。

▼全球預報系統（GFS）傳統預報系統6月25日上午顯示預測結果▼



▼歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）傳統預報系統6月25日上午顯示預測結果▼



▼人工智能預報系統「歐中AIFS」6月24日上午顯示預測結果▼



▼人工智能預報系統「盤古」6月25日上午顯示預測結果▼



▼人工智能預報系統「伏羲」6月25日上午顯示預測結果▼

