天文台：明晚至周六早掛一號風球　周六日間或3號　研周日是否8號

【打風／hko／天文台／移動路徑／颱風／熱帶氣旋／韋帕／風球】天文台今午（17日）發特別天氣提示，指按照現時預測，位於菲律賓以東的熱帶氣旋會在明晚（18日）至星期六（19日）初時進入本港800公里範圍，天文台屆時會發出一號戒備信號。天文台預料該熱帶氣旋隨後會逐步增強並靠近廣東西部沿岸一帶，與其相關的強風區及外圍雨帶亦會逐漸影響本港，星期六稍後至星期一（21日）會有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大，海有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止水上活動。



天文台會考慮在星期六的日間發出三號強風信號，並視乎該熱帶氣旋與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，評估是否需要在星期日（20日）改發更高熱帶氣旋警告信號。



天文台今早8時更新預測移動路徑圖，稍後向西調整，預測該熱帶氣旋在下周日（20日）早上移至本港以南約200公里，其時為颱風級，後續向西北移動，可能與香港距離稍為拉近，下周一早上在廣東西部茂名一帶登陸。



熱帶低氣壓7月17日早上8時集結在香港之東南偏東約1,680公里，中心附近最高持續風速每小時55公里。（天文台圖片）

天文台7月17日上午8時更新熱帶氣旋預測位置和強度。(天文台圖片)

天文台向西調整預測移動路徑 料周日早上港南200公里掠過

在正午12時，位於菲律賓以東的熱帶低氣壓集結在馬尼拉以東約700公里，預料向西北移動，時速約22公里，大致移向呂宋北部一帶並逐漸增強。

按照天文台的預測，該熱帶氣旋周五早上增強為熱帶氣暴，料命名韋帕（Wipha，泰國提供名稱，為女士名），其後沿着菲律賓呂宋島北面近岸移動，在周五深夜至周六凌晨進入本港東南800公里警戒範圍，天文台屆時會發出一號戒備信號。

天文台預測其周六早上增強為強烈熱帶風暴，其後續向西北移動並增強，料下周日( 20日）早上在本港以南約200公里掠過；其後續向西北移向廣東西部的茂名一帶，與香港的距離會稍為拉近少於200公里。天文台預測會其在下周一（21日)早上登陸廣東西部。

7月17日的衞星雲圖顯示，在菲律賓以東海域（圖右下方）有強對流，為增強中的熱帶低氣壓。（天文台圖片）

明日的天氣：大致多雲有幾陣驟雨 日間短暫時間有陽光及酷熱

高空反氣旋正為廣東沿岸及南海北部帶來普遍晴朗的天氣，正午時分本港多處地區氣溫上升至33度以上。天文台預測今日大致天晴。下午極端酷熱，市區最高氣溫約35度，新界再高一兩度，局部地區有驟雨，吹輕微至和緩西南風。

受該熱帶氣旋的外圍下沉氣流影響，未來一兩日廣東地區持續酷熱，而高溫觸發的雷雨亦會影響該區。天文台預測明日（18日）吹微風2級，大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光及酷熱，市區最多33度。

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周六日間有陽光及酷熱 稍後料有幾陣狂風雷暴

周六天氣變化頗大，天文台預測吹微風2級，漸轉北至東北風4至5級，離岸間中6級；大致多雲，有幾陣驟雨，日間部分時間有陽光及酷熱，市區最高34度；稍後驟雨較多及有幾陣狂風雷暴，海有湧浪。

天文台7月17日上午11時半更新九天天氣預報，料7月19日稍後至7月21日會受到熱帶氣旋影響。(天文台圖片）

離岸及高地下周日及一吹烈風8級 海有大浪及湧浪

到下周日受到熱帶氣旋影響更大，隨着該熱帶氣旋向西北移動，天文台預測本港吹東至東北風5至6級，離岸及高地達8級；多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，海有大浪及湧浪。到下周一初時東南風6級，離岸及高地達8級，稍後東南風5至6級；多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，海有大浪及湧浪。

到下周二（22日)二十四節氣「大暑」，天文台料吹南至東南風4至5級，初時離岸及高地間中6級；大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時較大及海有湧浪。

受一道廣闊低壓槽影響，天文台預測華南沿岸在下周中期仍有幾陣驟雨。