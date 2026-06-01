天氣｜今日有幾陣驟雨　初時局部有雷暴　日間市區約32度

一股偏東氣流正影響廣東東部沿岸。此外，驟雨正影響廣東。天文台預測，本港今日（6月1日）大致多雲，有幾陣驟雨。初時局部地區有雷暴。早上最低氣溫約27度，日間部份時間有陽光，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。吹輕微至和緩南至東南風。天文台展望，未來兩三日部份時間有陽光，日間酷熱，局部地區有驟雨。



圖為截至6月1日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼5月31日 市區氣溫回落 但仍濕熱▼



+ 1

周中受低壓槽影響 薔薇移向日本以南海域

天文台指出，現時影響廣東沿岸的偏東氣流會在今日逐漸被偏南氣流取代，未來數日廣東地區天氣酷熱，而高溫觸發的驟雨亦會影響該區。

預料一道廣闊低壓槽會在本周中期為南海中部帶來不穩定天氣，並會在本周後期靠近南海北部及華南沿岸，該區驟雨逐漸增多。

此外，颱風薔薇會在今、明兩日橫過琉球群島一帶，隨後大致移向日本以南海域。在上午5時，薔薇集結在沖繩島以南約260公里，預料向北移動，時速約18公里。

▼5月29日 天文台錄34.1度，再破今年紀錄▼



+ 15

明日至「芒種」均酷熱 周六起連日有驟雨雷暴

天文台的九天天氣預報顯示，明日（2日）至為二十四節氣「芒種」的周五（5日）均日間酷熱，最高氣溫至少33度，其中周三（3日）更達34度；最低氣溫則在28至29度。

明日料部份時間有陽光，稍後局部地區有驟雨。周三大致天晴。周四（4日）及周五則大致多雲有驟雨，日間部份時間有陽光。

圖為天文台截至6月1日凌晨1時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周六（6日）至下周二（9日）均大致多雲，有驟雨及雷暴。其中周六料介乎28至32度。下周日（7日）至下周二均在27至31度之間。