天氣｜天文台料周三34度　多區再現「極端酷熱」　周末起連五日雨

【天文台／HKO／明日的天氣／酷熱天氣】上周五（29日）本港迎來今年首次「極端酷熱」天氣，多區氣溫上升至35度或以上，天文台總部則錄得最高氣溫34.1度，是今年以來最高紀錄。天文台指，現時影響廣東沿岸的偏東氣流會在明日逐漸被偏南氣流取代，本周初至中期廣東地區天氣酷熱。



根據天文台九天天氣預報，本周三（6月3日）市區氣溫將重上34度，或會有望再打破今年最高溫紀錄。分區天氣預報則顯示，當日下午天水圍、沙田、大埔、黃大仙、九龍城都預計錄得「極端酷熱」35度，上水、元朗更將高達36度。



上周五（29日）本港迎來今年首次「極端酷熱」天氣，多區氣溫上升至35度或以上，天文台總部則錄得最高氣溫34.1度，是今年以來最高紀錄。（資料圖片／湯致遠攝）

上周五（29日）本港迎來今年首次「極端酷熱」天氣，多區氣溫上升至35度或以上，天文台總部則錄得最高氣溫34.1度，是今年以來最高紀錄。（資料圖片／湯致遠攝）

偏南氣流取代偏東氣流 本周初至中期天氣酷熱

天文台表示，一股偏東氣流正影響廣東東部沿岸，預料會在周一（6月1日）逐漸被偏南氣流取代，本周初至中期廣東地區天氣酷熱，而高溫觸發的驟雨亦會影響該區。

周一市區氣溫約為28度至33度，相對濕度65%至95%，吹南風2至3級；大致多雲，有幾陣驟雨。初時局部地區有雷暴，日間部分時間有陽光及酷熱。周二（6月2日）氣溫與周一相同，吹南至西南風3級；部分時間有陽光。日間酷熱，稍後局部地區有驟雨。

上周五（29日）本港迎來今年首次「極端酷熱」天氣，多區氣溫上升至35度或以上，天文台總部則錄得最高氣溫34.1度，是今年以來最高紀錄。（資料圖片／湯致遠攝）

2026年5月29日下午，上水石湖墟遊樂場顯示屏顯示溫度達42度。（資料圖片／林子慰攝）

天文台分區天氣資訊平台顯示，6月3日沙田、大埔、黃大仙等將錄得35度高溫，元朗、上水等更預計會錄得36度。（天文台網頁截圖）

周三多區達「極端酷熱」35度 元朗、上水36度

周三（6月3日）天文台則預料最高氣溫會重上34度，當日吹南至西南風3至4級；大致天晴，日間酷熱；最低氣溫29度。天文台分區天氣資訊平台則顯示，當日下午兩時至五時前，京士柏總部將錄得34度，或有望再挑戰上周五（29日）34.1度的今年以來最高紀錄。

多區下午當日再次迎來「極端酷熱」，打鼓嶺、天水圍、沙田、大埔、黃大仙、九龍城、將軍澳都預計錄得35度；元朗、上水、大隴更預計會錄得36度。

天文台5月31日上午11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁截圖）

天文台5月31日上午11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁截圖）

本周後期驟雨逐漸增多 周五起連續五日有雨

天文台預料一道廣闊低壓槽會在本周中期為南海中部帶來不穩定天氣，並會在本周後期靠近南海北部及華南沿岸，該區驟雨逐漸增多。周四（6月4日）氣溫略降一度，大致多雲。日間部分時間有陽光及酷熱，稍後局部地區有驟雨。周五（6月5日）「芒種」當日，天色預計會轉差，大致多雲，有幾陣驟雨。日間部分時間有陽光及酷熱。

周六（6月6日）氣溫再略降，介乎28至32度；大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光，稍後局部地區有雷暴。其後三日（6月7日至9日）預計都有驟雨及雷暴，氣溫介乎27至31度。