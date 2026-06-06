最新天氣｜天文台上午11時30分取消黃色暴雨警告
撰文：韋景全
出版：更新：
【天文台／HKO／暴雨警告／黃雨／紅雨】一道廣闊低壓槽正為廣東沿岸帶來大驟雨及強烈狂風雷暴，天文台上午10時發出黃色暴雨警告，同時預料有強陣風吹襲香港，赤鱲角錄得每小時約70公里的強陣風、長洲錄得每小時約80公里的陣風。
【11:30】天文台上午11時30分取消黃色暴雨警告。
【10:15】在上午10時10分左右，長洲錄得每小時約80公里的陣風。
【10:00】特別天氣提示：預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。在上午9時50分左右，赤鱲角錄得每小時約70公里的強陣風。
【10:00】黃色暴雨警告生效。
【09:20】短期內香港廣泛地區可能受大雨影響。
【09:10】天文台指，位於珠江口以西的強雷雨區正逐漸向東移，預料未來一兩小時本港部份地區雨勢較大，呼籲市民留意天氣變化。
另外，天文台預料強陣風吹襲香港，如身處室外，請盡快到安全地方躲避。
+3
6月6日 (六）：初時雨勢有時頗大。
6月7日 (日）：部分地區雨勢較大。
6月8日 (一）：雨勢有時頗大。
6月9日 (二)：初時部分地區雨勢較大。
+16
明天的天氣：間中有驟雨及幾陣狂風雷暴 部分地區雨勢較大
天文台預測今日（6日）大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時頗大。市區氣溫介乎27至32度，吹輕微至和緩南至西南風。
明日（7日）吹南至西南風4級，大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，部分地區雨勢較大，市區氣溫介乎26至30度。
周五天氣｜天文台多次預警大雨及落冰雹 港島西雨量達50毫米天文台總部34.6度創最熱「芒種」 低壓槽壓境料下周一雨勢頗大芒種天氣｜今日部份地區極端酷熱 早晚有幾陣狂風雷暴 市區34度打風不成六日雨 天文台料周五起有驟雨雷暴 下周一雨勢有時頗大打風｜天文台：熱帶低氣壓港600公里內生成 料日內吹襲台灣日本酷熱天氣｜今日有幾陣驟雨 初時局部地區有雷暴 日間市區約34度