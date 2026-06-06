最新天氣｜天文台改發紅色暴雨警告信號　教育局籲學校採應變措施

【天文台／HKO／暴雨警告／黃雨／紅雨】天文台於下午6時再發出特別天氣提示，指珠江口一帶的雷雨區正逐漸靠近，並可能在未來兩三小時影響本港。至15分鐘後，天文台再發提示，指未來一兩小時本港廣泛地區可能受大雨影響，市民提高警覺。晚上6時45分，天文台發出黃色暴雨警告信號。



天文台指，與廣闊低壓槽相關的強雷雨區正影響本港，是否需要發出紅色暴雨警告信號，要視乎該雷雨區的發展。至晚上7時55分，天文台改發出紅色暴雨警告信號。



教育局宣布，學校應採取應變措施，確保學生安全。正在上課的學校應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。



天文台6月6日下午17:06的天氣雷達圖像顯示，本港鄰近有大雷雨區，其中珠江面西的一個正向東移，逼近珠江口一帶。（天文台圖片）

6月6日天氣持續不穩，下面屯門對開海面有大片烏雲，圖為14:45攝於屯門（ Kay Wing Chan拍攝／Facebook專頁「社區天氣觀測計劃 CWOS」圖片）

6月6日上午有雷雨區進入本港上空，有早上由塔門往馬料水時，在船上拍攝到閃電劈中海上，圖為11:17拍攝。（Lueess Lee拍攝／Facebook專頁「社區天氣觀測計劃 CWOS」圖片）

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天文台6月6日下午15:42的天氣雷達圖像顯示，本港鄰近沒有大雷雨區，不過整個廣東沿岸，則有多個大大小小的雷雨區發展。（天文台圖片）

【19:55】天文台改發紅色暴雨警告信號。

【19:05】天文台：與廣闊低壓槽相關的強雷雨區正影響本港，是否需要發出紅色暴雨警告信號，要視乎該雷雨區的發展。

【18:45】天文台發出黃色暴雨警告信號。

【18:15】天文台：未來一兩小時本港廣泛地區可能受大雨影響，市民提高警覺。

【18:00】天文台：珠江口一帶的雷雨區正逐漸靠近，並可能在未來兩三小時影響本港。

【16:30】天文台：受一道廣闊低壓槽影響，未來兩三日本港天氣不穩定，間中有驟雨及狂風雷暴。下周一及周二（8及9日）雨勢有時頗大。

【15:30】雷暴警告有效時間終止。

【14:05】珠江口一帶持續有雨區發展，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢較大。市民請留意天氣變化。

【13:45】天文台發出雷暴警告，有效時間至下午15:30。

天文台6月6日下午2時的天氣雷達圖像顯示，有雷雨區從西南面移近港。（天文台圖片）

【11:30】天文台上午11時30分取消黃色暴雨警告。

【10:15】在上午10時10分左右，長洲錄得每小時約80公里的陣風。

【10:00】特別天氣提示：預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。在上午9時50分左右，赤鱲角錄得每小時約70公里的強陣風。

【10:00】黃色暴雨警告生效。

【09:20】短期內香港廣泛地區可能受大雨影響。

【09:10】天文台指，位於珠江口以西的強雷雨區正逐漸向東移，預料未來一兩小時本港部份地區雨勢較大，呼籲市民留意天氣變化。另外，天文台預料強陣風吹襲香港，如身處室外，請盡快到安全地方躲避。

【09:10】天文台發出雷暴警告，有效時間至下午12:30。

天文台6月6日凌晨5時54分的天氣雷達圖像顯示，本港附近未有雷雨區，但廣東內陸則有強雷雨帶。（天文台圖片）

【07:20】天文台：位於廣東西部沿岸的強雷區正逐漸東移，同時珠江口一帶亦有雷雨發展，市民留意留天氣變化。

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6月6日 (六）：初時雨勢有時頗大。

6月7日 (日）：部分地區雨勢較大。

6月8日 (一）：雨勢有時頗大。

6月9日 (二)：初時部分地區雨勢較大。



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明天的天氣：間中有驟雨及幾陣狂風雷暴 部分地區雨勢較大

天文台預測今日（6日）大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時頗大。市區氣溫介乎27至32度，吹輕微至和緩南至西南風。

明日（7日）吹南至西南風4級，大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，部分地區雨勢較大，市區氣溫介乎26至30度。

天文台6月6日凌晨0時0分更新九天天氣預報，料未來數較多驟雨及連場雷暴。（天文台圖片）

天文台6月6日凌晨0時0分更新九天天氣預報，料市區氣溫未來九日介乎25至32度。（天文台圖片）