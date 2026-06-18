最新天氣｜天文台發黃色暴雨警告　西貢東部雨勢大料達70毫米雨量

【天文台／HKO／雷暴／暴雨警告／水浸】天文台今日（18日)上午5時40分，發出黃色暴雨警告信號，並在上午6時43分發出局部地區大雨提示，指西貢東部的雨勢特別大，有可能出現嚴重水浸，已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨。



九天天氣預報顯示，今日吹南風4至5級，離岸間中6級，高地達7級，大致多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，初時雨勢有時頗大。



▼6月18日 最新天氣情況▼

天文台6月18日上午07:06的雷達圖顯示，雷雨區正由南向北掠過本港。（天文台圖片）

【06:43】 天文台：局部地區大雨提示：西貢東部的雨勢特別大，有可能出現嚴重水浸。可能受影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。上述區域已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨。

天文台6月18日截至上午7時的一個小時雨量圖顯示，,西貢東部雨量特大,，達到40毫米。（天文台圖片）

【06:10】 天文台：預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請盡快到安全地方躲避。

【06:10】雷暴警告有效時間延長至今日上午10時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。預料高達每小時80公里或以上的強陣風繼續吹襲香港。

【05:40】 天文台發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

【05:15】天文台發出特別天氣提示，指驟雨持續於珠江口一帶發展，未來兩三小時本港可能受大雨影響，呼籲市民提高警覺。

【04:00】雷暴警告有效時間延長至今日上午7時30分。

【01:30】天文台發出雷暴警告，有效時間至凌晨4時30分。

天文台6月18日凌晨00:48的雷達圖顯示，香港附近有大雷雨區。（天文台圖片）

【00:00】天文台指受活躍偏南氣流影響，預料今日初時本港雨勢有時頗大，部分地區有機會出現水浸，市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。天文台在有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示，提醒市民早上於上班上學前，留意天文台的最新天氣消息。

天文台6月18日凌晨0時更新九天天氣預報，預測18日仍然有大雨，19日端午節起天色好轉，21日起一連日酷熱，市區氣溫最高33度。（天文台圖片）

▼6月17日 最新天氣情況▼

天文台6月17日下午16:24的雷達圖顯示，香港南面有一大片雨區，料晚上會靠近珠江口。（天文台圖片）

【17:00】雷暴警告有效時間延長至今晚7時半，預料香港有局部地區狂風雷暴。

【16:30】天文台：受活躍偏南氣流影響，預料今晚及明日初時本港雨勢有時頗大，部分地區有機會出現水浸，市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。天文台在有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示。市民明早上班上學前請留意天文台的最新天氣消息。

天文台6月17日下午4時半更新九天天氣預報，預測18日仍然有大雨，19日端午節起天色好轉，21日起一連日酷熱，市區氣溫最高33度。（天文台圖片）

【15:25】天文台特別天氣提示：預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。在下午3時15分左右，沙螺灣及大澳分別錄得每小時約70及70公里的強陣風。

【15:15】天文台發出雷暴警告，有效時間至今日下午17時30分，預料香港有局部地區狂風雷暴。

天文台6月17日下午15:24的雷達圖顯示，香港南面有一大片雨區。（天文台圖片）

【12:00】天文台特別天氣提示：強雷雨區持續於珠江口以南一帶發展並逐漸靠近本港，未來兩三小時本港可能受大雨影響。

【00:00】天文台表示，與西南季候風及低壓槽相關的大驟雨及狂風雷暴昨日持續影響廣東沿岸及南海北部。本港昨日多雲有驟雨，雨勢有時頗大及有狂風雷暴，多處地區錄得超過100毫米雨量，而黃大仙、九龍城及沙田的雨量更超過140毫米。預料該低壓槽會在今明兩日繼續影響廣東沿岸及南海北部，該區仍有大驟雨及狂風雷暴。

6月16日本港雨量各區分佈，多處地區錄得超過100毫米雨量，而黃大仙、九龍城及沙田的雨量更超過140毫米。（天文台圖片）

天文台6月17日凌晨00;00的雷達圖顯示，香港鄰近未有雷雨區發展。（天文台圖片）

6月16日整日落雨，晚上霓虹燈下，雨點令夜中環添另外一種氣氛。(Derek Ho拍攝及提供圖片）

6月16日整日落雨，晚上霓虹燈下，雨點令夜中環添另外一種氣氛。(Derek Ho拍攝及提供圖片）

▼6月16日 最新天氣情況▼

【21:55】天文台取消黃色暴雨警告，晚上多處地區錄得超過30毫米的雨量，而沙田及黃大仙的雨量更超過60毫米。雖然暴雨警告已經取消，但市民仍須警覺有關河道氾濫可能帶來的危險。

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【19:30】雷暴警告有效時間延長至今晚11時正，預料香港有幾陣狂風雷暴。

天文台6月16日下午18:12雷達圖顯示，雷雨區正覆蓋大嶼山至屯門一帶。（天文台圖片）

【18:15】天文台發出黃色暴雨警告，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

【17:00】天文台特別天氣提示，未來兩三小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【11:50】天文台特別天氣提示：未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響。

【11:44】天文台特別天氣提示：預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。在上午11時40分左右，長洲錄得每小時約70公里的強陣風。

天文台預測周二至周四有大雨

6月16日 (二)：間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。

6月17日 (三)：間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，部分地區雨勢較大。

6月18日 (四)：間中有驟雨及幾陣雷暴。初時部分地區雨勢較大。



【07:25】天文台發出雷暴警告。

天文台6月16日凌晨00:00雷達圖顯示，本港西南有一個大雷雨區發展，與本港有相當距離。（天文台圖片）

6月15日凌晨黃色暴雨期間有狂風雷暴，有市民在馬灣拍攝到對出海面，有閃電直劈到海上，十分壯觀。圖為02:35至02:42拍攝。（Albert Chan拍攝及提供圖片）

6月15日凌晨黃色暴雨期間有狂風雷暴，有市民在馬灣拍攝到對出海面，有閃電直劈到海上，十分壯觀。（lbert Chan拍攝及提供圖片）

6月15日凌晨黃色暴雨期間有狂風雷暴，有市民在馬灣拍攝到對出海面，有閃電直劈到海上，十分壯觀。（lbert Chan拍攝及提供圖片）

6月15日凌晨黃色暴雨期間有狂風雷暴，有市民在馬灣拍攝到對出海面，有閃電直劈到海上，十分壯觀。（lbert Chan拍攝及提供圖片）

【00:00】天文台指出，活躍西南季候風及低壓槽周一持續影響廣東沿岸及南海北部。本港多雲，有大驟雨及強烈狂風雷暴，多處地區錄得約100毫米雨量，而西貢區的雨量更超過250毫米。

預料與活躍西南季候風及低壓槽相關的大驟雨及狂風雷暴會在今日繼續影響華南沿岸。而低壓槽會在未來一兩日於廣東沿岸及南海北部一帶徘徊，該區天氣仍然不穩定。

▼6月15日 最新天氣情況▼

天文台6月15日總雨量圖，多處地區錄得約100毫米雨量，而西貢區的雨量更超過250毫米。（天文台圖片）

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【22:00】雷暴警告有效時間延長至周二凌晨2時正，預料香港有幾陣狂風雷暴。

【20:20】天文台表示，受活躍西南季候風及低壓槽影響，本港周二（16日）雨勢有時頗大，預料星期三至星期四（17至18日）初時天氣仍然不穩定，部分地區雨勢較大，提醒市民在未來數天上班上學前請留意天文台的天氣提示和天氣警告信息，亦需小心考慮交通情況。

天文台又指，由於有可能出現水浸，市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。隨着副熱帶高壓脊建立，本港在端午節及周末期間驟雨將逐漸減少，天色漸轉明朗。

天文台6月15日晚上7時更新九天天氣預報，預測16至18日天氣仍然不穩有大雨，19日端午節及周末期間驟雨將逐漸減少，天色漸轉明朗。(天文台圖片)

天文台6月15日晚上7時更新九天天氣預報，預測未來九日市區氣溫介乎25至33度。(天文台圖片)

天文台6月15日晚上7時更新九天天氣預報，預測未來九日相對濕度最高介乎85%至95%。(天文台圖片)

【20:20】天文台取消黃色暴雨警告信號。

【20:00】雷暴警告有效時間延長至今晚10時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。

天文台6月15日中午18:48雷達圖顯示，雷雨區正覆蓋本港大部份區域。（天文台圖片）

【18:55】天文台： 預料猛烈陣風吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。

【18:50】 天文台：與低壓槽相關的強雷雨區正影響本港及珠江口，是否需要發出紅色暴雨警告信號要視乎該雷雨區的發展。市民請保持警惕，並繼續留意最新天氣消息。

6月15日截至18:15各區累積雨量圖，當中九龍東、將軍渎及西貢超過100毫米，而西貢東部達200毫米。（天文台圖片）

【18:15】天文台：西貢東部的雨量特別高，有機會引發山泥傾瀉。市民應留意山泥傾瀉風險，遠離斜坡。如市民發現所處地點附近發生山泥傾瀉，應立即離開，並在安全的情況下報警。

【18:00】天文台：預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請盡快到安全地方躲避。

【18:00】雷暴警告有效時間延長至晚上8時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。預料高達每小時70公里或以上的強陣風吹襲香港。

天文台6月15日中午17:36雷達圖顯示，有雷雨區覆蓋本港大部份區域。（天文台圖片）

【17:45】天文台指與低壓槽相關的大驟雨及狂風雷暴持續影響廣東沿岸及南海北部。本港方面，下午多處地區錄得約30毫米雨量，而港島東部及西貢的雨量更達50毫米。

【16:00】雷暴警告有效時間延長至今日下午6時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。

天文台下午約1時表示，強雷雨區正影響本港及珠江口，是否需要發出紅色暴雨警告信號要視乎該雷雨區的發展。（歐陽德浩攝）

天文台6月15日中午12:24雷達圖顯示，有雷雨區逐步移至本港境內。（天文台圖片）

【14:00】預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。

【12:55】強雷雨區正影響本港及珠江口，是否需要發出紅色暴雨警告信號要視乎該雷雨區的發展。市民請保持警惕，並繼續留意最新天氣消息。

【12:52】天文台特別天氣提示：預料猛烈陣風吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。在下午12時50分左右，流浮山錄得每小時約90公里的猛烈陣風。

天文台今早（15日）早上11時10分發出黃色暴雨警告信號，有商場放置告示牌提醒顧客。（倪清江攝）

【12:30】天文台特別天氣提示：預料猛烈陣風吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。根據天文台雨量分佈圖，由早上1時15分至12時15分，西貢、將軍澳、天文台及港島南部地區錄得超過10毫米雨量。至於沙田、青衣、大埔、屯門、新界北區等地暫未受大雨影響。

【12:00】天文台特別天氣提示：預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。

6月15截至中午12:15的一小時雨量圖，可見西貢區錄得10毫米雨量。(天文台圖片)

【11:15】天文台特別天氣提示：預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。

【11:10】天文台發出黃色暴雨警告。

【10:55】天文台特別天氣提示：未來兩三小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【10:40】天文台特別天氣提示：珠江口一帶持續有雷雨區發展，預料未來兩三小時本港部分地區雨勢較大及有狂風雷暴。

6月15日清晨時份黃雨生效。(李家傑攝)

天文台預測周一至周四天氣甚差

6月15日 (一）：間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。

6月16日 (二）：間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。

6月17日 (三）：間中有驟雨及雷暴，部分地區雨勢較大。

6月18日 (四）：有幾陣驟雨及雷暴。初時部分地區驟雨較多。



【00:00】受活躍西南季候風及低壓槽影響，未來兩三日本港天氣持續不穩定。預料今明兩日（6月15及16日）部分地區雨勢特別大，有機會出現水浸，市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。市民上班上學前請留意天文台的天氣提示和天氣警告信息，亦需小心考慮交通情況。

【00:00】雷暴警告有效時間延長至今日凌晨4時30分，預料香港有局部地區狂風雷暴。

▼6月14日 最新天氣情況▼

天文台6月14日晚上19:48雷達圖顯示，有雷雨區由西南方逐步移至本港境內。（天文台圖片）

6月14日截至晚上21:15的一小時雨量圖，可見油尖旺及將軍澳錄得10毫米雨量。(天文台圖片)

天文台周一（15日）凌晨指出，受活躍西南季候風及低壓槽影響，未來兩三日本港天氣持續不穩定。預料周一及周二（6月15及16日）部分地區雨勢特別大，有可能出現水浸。



【21:40】天文台發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

【20:30】雷暴警告有效時間延長至周一（15日）凌晨0時30分，預料香港有局部地區狂風雷暴。

天文台6月14日晚上19:48雷達圖顯示，有雷雨區開始移近本港。（天文台圖片）

【19:55】天文台：未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【19:25】天文台再發出雷暴警告，有效時間至今晚9時正，預料香港有局部地區狂風雷暴。

【18:30】雷暴警告終止。

天文台6月14日下午18:00雷達圖顯示，雷雨區仍維持內地東莞至深圳交界，本港境內暫無雨。（天文台圖片）

【17:27】天文台發出雷暴警告，有效時間至今日下午6時30分，預料新界東部、香港島及九龍有局部地區狂風雷暴。

【16:45】天文台預測今晚多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。明日氣溫介乎26至29度，吹和緩至清勁西南風，初時離岸及高地間中吹強風。

【16:30】天文台：受活躍西南季候風及低壓槽影響，未來數日本港天氣持續不穩定。預料今晚至星期二（6月14至16日）部分地區雨勢特別大，有機會出現水浸，市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。

天文台在有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示。市民上班上學前請留意天文台的天氣提示和天氣警告信息，亦需小心考慮交通情況。

【16:15】強烈季候風信號取消。

天文台6月14日下午16:36雷達圖顯示，內地東莞至深圳交界有一個雷雨區，而本港境內暫只有微雨。（天文台圖片）

天文台下午更新九天天氣預測，指受活躍西南季候風及低壓槽影響，未來一兩日華南沿岸間中有大驟雨及狂風雷暴。預料該低壓槽會在本周中期於廣東沿岸及南海北部一帶徘徊，該區天氣仍然不穩定。位於西北太平洋的副熱帶高壓脊會在本周後期向西伸展，廣東驟雨逐漸減少，天色好轉，內陸地區天氣漸轉酷熱。

天文台6月14日下午4時半更新九天天氣預報，預測6月15日起四日天氣甚差，有驟雨及狂風雷暴，6月19日端午節起漸見好轉。（天文台圖片）

天文台6月14日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來九日市區氣溫介乎26至32度。（天文台圖片）

天文台6月14日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來九日相對濕度最高介乎85%至95%。（天文台圖片）

▼6月8日 天文台晚上發出今年首個黑雨▼



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天文台料形成「梅雨槽」 下周日至二狂風雷暴雨勢較大

天文台科學主任（李崇灝 陳玉葆 楊逸朗 林沁宜）上周四（11日）在天氣隨筆專欄發表題為《梅雨槽，龍舟水？》文章，解釋未來一周多大雨因由。文章指出，逐漸增強的西南季候風在周五（12日）稍後靠近華南沿岸，當春夏之間較涼和較暖氣團在華南、華中一帶相遇，會在交界之處形成低壓槽，一般稱為「梅雨槽」。在梅雨槽的影響下，大氣變得不穩定；而兩股氣團之間的輻合也有助暖濕空氣的抬升，觸發對流發展，引起大雨。

2008年6月7日的（左上）上午8時地面天氣圖；（右上）當日香港雨量分佈。2025年5月29日的（左下）上午8時地面天氣圖；（右下）當日香港雨量分佈。（天文台圖片）

電腦模式對於驟雨影響廣東的持續時間尚有分歧。（天文台圖片）

▼5月25日 市區錄32度創今年新高▼



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▼5月14日 雷雨區橫過香港帶來驟雨▼

