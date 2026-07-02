打風消息｜天文台：一號風球至少維持至周五中午12時　高地吹強風

【天文台／HKO／明天的天氣／打風／颱風／一號戒備信號】位於南海北1部的熱帶低氣壓周四（2日）深夜移至香港之西南偏南約660公里，天文台表示，一號風球至維持至周五（3日）中午12時。天文台會視乎該熱帶氣旋的強度變化、其相關的強風區與珠江口的距離及本地風力的情況，評估是否需要在周五改發3號風球。



▼7月2日天氣消息▼

位於南海北部的熱帶低氣壓7月2日晚上23時集結在香港之西南偏南約660公里，中心附近最高持續風速每小時55公里。（天文台圖片）

【23:45】天文台：位於南中國海北部的熱帶低氣壓的移動速度有所減慢，預料其後會採取西北路徑靠近海南島，仍與本港保持相當距離。一號戒備信號會至少維持至星期五（7月3日）中午12時。

過去數小時，本港離岸及高地間中吹強風。而與該熱帶低氣壓相關的外圍雨帶正影響廣東沿岸及珠江口一帶，該區有狂風驟雨及雷暴。

【22:00】雷暴警告有效時間延長至明日凌晨1時正，預料香港有幾陣狂風雷暴。

【22:00】天文台：預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請盡快到安全地方躲避。在下午9時40分左右，大澳錄得每小時約80公里的強陣風。

天文台7月2日晚上20:42雷達圖顯示，位於香港以南海域的一道強雷雨帶，正由南向北逼近本港。（天文台圖片）

【21:00】南海中部的熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約660公里，預料向西或西北偏西移動，時速約10公里，大致移向海南島。

【20:45】天文台：一道強雷雨帶正從珠江口以南水域靠近，預料會在未來一兩小時影響本港，市民請提高警惕。

【20:45】天文台：過去數小時，本港離岸及高地間中吹強風。而與該熱帶低氣壓相關的外圍雨帶正逐漸靠近廣東沿岸及珠江口一帶，該區會有狂風驟雨及雷暴。

【20:40】天文台發出特別天氣提示：預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請盡快到安全地方躲避。

天文台發出雷暴警告，有效時間至今晚10時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。

位於南海的熱帶低氣壓7月2日晚上19時集結在香港之西南偏南約640公里，中心附近最高持續風速每小時55公里。（天文台圖片）

【16:45】天文台指今日日間該熱帶低氣壓的組織仍較為鬆散，大致採取偏西路徑移向海南島以南海域，與本港保持相當距離。一號戒備信號會至少維持至明日中午12時。

天文台會視乎該熱帶氣旋的強度變化、其強風區與珠江口的距離及本地風力情況，評估是否需要改發三號強風信號。

天文台7月2日下午4時半更新九天天氣預報，料未來一周有有驟雨及雷暴，下周中後期天色好轉。（天文台圖片）

【13:45】天文台預料該熱帶低氣壓會逐漸增強，並會在今日大致移向海南島，與本港保持500公里或以上的距離。一號戒備信號會在今日維持。

天文台指，本港今日部分高地間中吹強風，而隨著該熱帶氣旋在明日靠近華南沿岸，預料本港離岸及高地風勢會有所增強，天氣漸轉不穩定，狂風驟雨會較多。

天文台會視乎該熱帶氣旋的強度變化、其強風區與珠江口的距離及本地風力情況，評估是否需要在明日改發三號強風信號。

【11:45】天文台指，進入本港800公里範圍的熱帶低氣壓今早維持較弱強度，衛星雲圖顯示對流主要集中在南側，而零散驟雨正影響廣東沿岸及鄰近海域。預料該熱帶低氣壓會逐漸增強，並會在今日大致移向海南島，與本港保持500公里或以上的距離。一號戒備信號會在今日維持。

【07:45】天文台指按照現時預測，該熱帶低氣壓會逐漸增強，並會在今日大致移向海南島，與本港保持500公里或以上的距離。一號戒備信號會在今日維持。

天文台隨著該熱帶氣旋靠近華南沿岸，預料本港明日風勢會逐漸增強，天氣漸轉不穩定，狂風驟雨增多，而受地形影響，部分高地可能短暫吹烈風。

天文台會視乎該熱帶氣旋的強度變化、其相關的強風區與珠江口的距離及本地風力的情況，評估是否需要在明日改發三號強風信號。

【07:40】天文台發出一號戒備信號。

【05:00】按照現時預測，位於南海中部的熱帶低氣壓將會有所增強。天文台會在上午7時40分發出一號戒備信號。預料該熱帶氣旋會在今明兩日（7月2日及3日）大致移向海南島至北部灣一帶，與本港保持400公里或以上的距離。受其影響，本港星期五風勢增強，天氣漸轉不穩定，海有湧浪，狂風驟雨逐漸增多，部分地區雨勢較大。而受地形影響，部分高地可能短暫吹烈風。隨著該熱帶氣旋在週末期間（7月4日至5日）於華南西部沿岸登陸，本港天氣將逐漸轉為受活躍偏南氣流主導，風勢仍然頗大，間中有驟雨及狂風雷暴。

南海熱帶低氣壓7月2日凌晨5時集結在香港以南約650公里，中心附近最高持續風速每小時45公里。（天文台圖片）

【02:00】南海熱帶低氣壓集結在香港以南約680公里，中心附近最高持續風速為每小時45公里。預料向西北偏西移動，時速約22公里，大致移向海南島一帶。

澳門地球物理氣象局7月2日凌晨2時的熱帶氣預測移動徑圖顯示，南海的熱帶低氣壓近中心最大風速為時速55公里。(澳門地球物理氣象局圖片)

【00:00】天文台：在周三晚11時，南海熱帶低氣壓集結在西沙之東南偏東約430公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里，大致移向海南島一帶。預料今明兩日華南沿岸風勢頗大，天氣漸轉不穩定，有狂風驟雨及雷暴，海有湧浪。

天文台7月2日凌晨00;00更新九天天氣預報，料7月3日及4日受到熱帶氣旋影響，天氣甚差，有狂風驟雨及雷暴。（天文台圖片）

▼7月1日天氣消息▼

7月1日天氣預測

7月3日 (五)｜有幾陣狂風驟雨及雷暴，驟雨逐漸增多，部分地區雨勢較大。

7月4日 (六)｜有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。

7月5日 (日)｜間中有驟雨及狂風雷暴，部分地區雨勢較大。

7月6日 (一)｜有幾陣驟雨及狂風雷暴，部分地區驟雨較多。

7月7日 (二)｜間中有驟雨及幾陣狂風雷暴



【23:00】澳門地球物理氣象局發出一號風球，預料將在周四（2日）上午維持；在周五（3日)凌晨至上午改發3號風球的可能性為「中等」。

【21:00】天文台更新特別天氣提示：

位於南海中部的熱帶低氣壓已進入本港800公里範圍內，天文台會在星期四（7月2日）早上發出一號戒備信號。預料該熱帶氣旋會在星期四及星期五（7月2日及3日）大致移向海南島至北部灣一帶，與本港保持400公里或以上的距離。

受其影響，本港星期五風勢增強，天氣漸轉不穩定，海有湧浪，狂風驟雨逐漸增多，部分地區雨勢較大。而受地形影響，部分高地可能短暫吹烈風。隨著該熱帶氣旋在週末期間（7月4日至5日）於華南西部沿岸登陸，本港天氣將逐漸轉為受活躍偏南氣流主導，風勢仍然頗大，間中有驟雨及狂風雷暴。

位於南海中南部的熱帶低氣壓，7月1日晚上8時集結在香港之東南偏南約810公里，中心附近最高持續風速每小時45公里。(天文台圖片)

天文台7月1日晚上8時對南海熱帶氣旋的預測位置和強度。(天文台圖片）

【18:10】珠海市氣象局發出「全市白色颱風預警」，料48小時內將受到颱風影響。