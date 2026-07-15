DSE放榜日天氣｜天文台提示：今日初時部份地區雨勢較大
撰文：蕭通
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中學文憑試DSE今日（7月15日）放榜，天文台於清晨5時35分發出特別天氣提示稱，受活躍西南氣流影響，本港今日初時雨勢有時頗大。市民出門上學上班前請留意天文台的最新天氣消息。
天文台指出，一股活躍西南氣流正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨，預測本港今日大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。初時雨勢有時頗大。日間最高氣溫約29度。吹和緩至清勁南至西南風，初時離岸及高地間中吹強風。
▼5月14日 雷雨區橫過香港帶來驟雨▼
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未來一兩日天氣不穩定 有驟雨及雷暴
天文台指出，受活躍西南氣流影響，未來一兩日廣東沿岸天氣不穩定，有驟雨及雷暴。隨著高空反氣旋逐漸覆蓋中國東南部，周末至下周初華南沿岸天色較為明朗，但仍有驟雨。其中，周末期間部份時間有陽光，亦有幾陣驟雨，天氣漸轉酷熱。
▼5月31日 市區氣溫回落 但仍濕熱▼
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至下周四均有驟雨 大暑料最高32度
天文台的九天天氣預報顯示，明日（16日）大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，部份地區驟雨較多，最高31度。周五（16日）仍大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，初時部份地區驟雨較多，下午短暫時間有陽光，最高32度。
▼天文台九天天氣預報▼
周六至下周二（21日）均部份時間有陽光，有幾陣驟雨。其中，下周日（19日）與下周一（20日）日間酷熱達33度。周六及下周二則最高32度。
下周三（22日）與為二十四節氣「大暑」的下周四（23日），則部份時間有陽光，有一兩陣驟雨，料介乎28至32度。
DSE放榜天氣注意｜天文台料有驟雨及狂風雷暴 初時局部雨勢較大天氣｜今日有幾陣驟雨及狂風雷暴 雨勢有時頗大 或需發暴雨警告中國7月底至8月初料再遇2至3個颱風 氣象局：影響華南、華東沿海打風｜天文台：低壓系統明早逼近料有大驟雨 或須發暴雨警告信號最新天氣｜天文台：受活躍西南氣流影響 今日初時局部雨勢較大