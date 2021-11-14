「小雪」冷鋒到一日急降8度　有區跌至13度　市民大棠賞紅葉

踏入11月中旬，本港天維持溫暖，但在冬季第二個節氣小雪（22日）當日，有涼意應節。天文台預計，本周六（20日）將有一道冷鋒於華中形成，並在下周初橫過華南沿岸，屆時氣溫將顯著下降，以及有一兩陣雨。小雪當日市區最低17度，比之前一日（21日）最高氣溫急跌8度，上水、石崗等地區更可能跌穿15度。



近日天晴乾燥，元朗大欖郊野公園大棠楓香林的紅葉開始轉紅，又有黃葉及仍然翠綠的葉樹，一早已吸引不少市民到來感受深秋。



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今日乾燥 大部份地區相對濕度跌至50%以下

天文台表示，目前有一股乾燥東北季候風，正為華南帶來普遍晴朗天氣，今日（14日）氣溫介乎最低19度至最高26度，吹和緩東北風。正午時分，本港大部份地區的相對濕度下降至50%以下，紅色火災危險警告仍然生效，表示火災危險性極高。

季候風補充周四抵達 間中吹5級北風

天文台預報指，東北季候風會在未來兩三日持續影響華南沿岸，屆時部份時間有陽光，日間相當溫暖。但有一股季候風補充，會在周四（18日）抵達廣東沿岸，隨後一兩日將被一股偏東氣流取代。

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冷鋒加一兩陣雨 小雪日氣溫17-20度

至於一道冷鋒則於周六在華中形成，並在下周初橫過華南沿岸，屆時氣溫將顯著下降，以及有一兩陣雨。根據資料圖顯示，下周日市區氣溫介乎20至25度，翌日、即小雪當日急降至17至20度，兩日間最高最低氣溫溫差達8度。

小雪翌日市區最低16度

廿四節氣中的小雪屬冬季第二個節氣，意味將進入嚴寒的冬天。天文台預料，小雪當天除顯著轉涼，北風達4至5級，離岸間中更吹6級，大致多雲，及有一兩陣雨。部分地區包括上水、石崗更跌穿15度。小雪翌日（23日）持續清涼，市區早上最低僅16度，沙田、大埔只有15度，打鼓嶺更僅得13度。