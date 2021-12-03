輻射冷卻新界多區跌穿10度　天文台料明早清涼下周末氣溫近2字頭

天氣持續清涼，天文台今早（3日）錄得市區最低14.7度，仍未破上周二（11月23日）的14.3度，入秋後最低溫記錄，而大帽山今早氣溫一度降至6.8度。天文台表示，由於昨晚天朗氣清及非常乾燥，「輻射冷卻」令新界內陸地區氣溫顯著較低，打鼓嶺、上水及石崗氣溫均降至10度以下。

天文台預測，未來一連9日都會迎來晴天，不過直至下周三（8日）早上仍然清涼，明日市區氣溫最低16度，較今日略為回升，但十分乾燥。新界地區氣溫再低，打鼓嶺明早料最低9度，上水、石崗最低11度。下周氣溫則會略為回升，下周二（7日）將為二十四節氣的「大雪」，天文台預料，當日市區最高氣溫達24度，惟日夜溫差或達7度，市民近期要注意保暖及保濕了！



▼11月30日，強烈東北季候風殺到天氣轉涼▼



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本港今早天氣繼續清涼，天文台在打鼓嶺錄得8.6度、大帽山、大隴、大老山、昂坪、石崗、北潭涌及荃灣城門谷等區，錄得的最低氣溫為個位數。其中打鼓嶺錄得8.6度，大帽山則跌至錄6.8度的嚴寒水平。

天文台在facebook專頁解釋，由於昨晚天朗氣清及非常乾燥，「輻射冷卻」令新界內陸地區氣溫顯著較低。在新界內陸空曠地方，由於較少高樓大廈在日間積聚熱能和在晚間阻擋散熱，附近亦沒有來自海面較暖空氣的調節，在天朗氣清的晚上氣溫下降幅度一般較市區大。另一方面，這些地區日間的氣溫也可以上升得很快，使日夜溫差較大。

受輻射冷卻影響新界多區今早跌穿10度。（天文台圖片）

未來數日持續天晴乾燥 早上清涼

天文台又指，東北季候風持續為華南帶來晴朗及非常乾燥天氣，今日正午時分，本港大部分地區的相對濕度下降至30%或以下。天文台預測，本港地區下午及今晚天晴及非常乾燥，吹和緩北至東北風，離岸風勢間中清勁，展望未來數日持續天晴乾燥，早上仍然清涼，日夜溫差較大。

天文台預測，明日氣溫將回升至16至21度。參考天文台自動分區天氣預報，早上新界部份地區仍低於15度，打鼓嶺明早最低氣溫或跌至10度，上水及石崗12度，大埔及流浮山13度。

下周二「大雪」氣溫料介乎17至24度

天文台又預料，晴朗天氣將持續至本月中，下周氣溫將再回升，下周二（7日）是二十四節氣的「大雪」，本港氣溫則預料不會明顯轉涼，市區最高氣溫反而再升至24度，但日夜溫差達7度。至下周後期（11及12日）氣溫將逼近2字頭，天文台預測該兩天氣溫介乎19至24度，大致天晴。

▼11月23日，天文台錄得入秋以來最低溫▼

