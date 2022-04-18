復課首日有雨 天文台料市區低見19度 下周初升溫一連四日達30度
撰文：勞敏儀
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踏入復活節假期尾聲，在廣闊雲帶覆蓋下，本港繼續天陰陰。全港小學最快可在明日（19日）恢復半日面授課，天文台預測一連三日迎來一兩陣驟雨，明日市區最低氣溫稍降至19度。
受偏南氣流影響，天文台料近周末漸轉炎熱，至下周初雖驟雨增多，但氣溫不跌反升，一連四日市區高見30度。
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今日(18日)是復活節長假期最後一日，本港大致多雲，下午短暫時間有陽光，市區氣溫料介乎20至26度。
部分學生哥明日將重返校園，但受高空擾動影響，天文台預測市區最低氣溫稍降至19度，未來兩三日亦會迎來多雲及有一兩陣驟雨的天氣，料最快周四才陽光再現，外出返工返學要記得帶備雨傘。
近周末升溫 天氣趨炎熱
受偏南氣流影響，接近周末至下周初廣東地區天氣炎熱。天文台預測，周五（22日）起有好天氣，日間亦漸轉炎熱，市區最高氣溫升至28度，早晚有幾陣薄霧，最高相對濕度達95%。
炎熱天氣持續，天文台預測下周日（24日）起開始有一兩陣驟雨，其後數天雨水增多，同時短暫時間有陽光，料一連四日市區最高氣溫達30度，天氣再次變得熱辣辣。
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