颱風泰利｜一風未完　天文台預告另一熱帶氣旋或下周初入南海北部

【天文台／8號風球／打風／熱帶氣旋】颱風泰利為今年帶來第一個風球，8號風球生效近16小時。一風未完，天文台預告現時位於西北太平洋的低壓區會發展成熱帶氣旋，可能在下周初進入南海北部，九天天氣預報顯示，下周二（25日）離岸風力達7級，即吹強風，即3號風球風力。



歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，目前菲律賓海的低氣壓與越南附近的低氣壓形成的熱帶氣旋，會於下星期二（25日）掠過香港。天文台的「地球天氣」圖顯示，該熱帶氣旋會於下星期二極之接近珠江口，在澳門西面的江門市登陸，距離香港天文台不足200公里。



不過美國全球預報系統（GFS）則顯示，西北太平洋的熱帶氣旋及位於南海的熱帶氣旋會於星期三（26日）同時生成，兩個系統形成「藤原效應」，改變移動方向及速度，令預測其移動路徑難度增加，較強的熱帶氣旋會支配著較弱的熱帶氣旋的路徑，其中一方減弱或被合併而結束。



▼7月17日早上 訪港旅客尖沙咀感受打風威力▼



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颱風泰利襲港，8號風球現由今日凌晨0時40分生效，天文台下午近2時預告會於4時20分改發3號風球，即生效近16小時。天文台指泰利已開始遠離香港，本地東部的風勢開始逐漸減弱，但與泰利相關的烈風區仍影響珠江口一帶，本港西南部在未來數小時仍普遍吹烈風，高地達暴風程度。

歐洲模式顯示下周打風打到正

天文台表示，現時位於西北太平洋的低壓區會發展成熱帶氣旋，可能在下周初進入南海北部，並為該區帶來不穩定天氣。歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，目前菲律賓海的低氣壓與越南附近的低氣壓一同形成熱帶氣旋，並於下星期日（23日）晚上進入南海，下星期一（24日）漸漸接近本港，下星期二（25日）掠過香港後向西北方向移動，打到正一正。

▼歐洲中期天氣預報中心ECMWF預測▼



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美國模式則推會同時出現兩個低壓系統

美國全球預報系統（GFS）電腦結果與ECMWF則分別很大，預測西北太平洋的低壓區向東北方向移動，下星期三（26日）接近台灣東北部。至於本來位於南海的低壓區走向廣東西南方向，處於海口及越南中間。雖然兩個熱帶氣旋距離香港不近，但香港及台灣當日均會處於兩個熱帶氣旋中間。

美國預測結果將致產生「藤原效應」

北太平洋西部及南海有多個熱帶氣旋同時出現的情况通常在夏、秋季節發生。在夏、秋季節，赤道附近的熱帶輻合帶不時會變得活躍，並不罕見。一般認為當兩股熱帶氣旋之間的距離在1,000公里以內，「藤原效應」便會變得明顯，兩股熱帶氣旋會互繞轉動，路徑會反映互相牽引的作用。

▼美國全球預報系統GFS預測▼



「藤原效應」熱帶氣旋的相互作用。（天文台圖片）

「藤原效應」出現時，兩熱帶氣旋會沿著軸心依逆時針方向（在北半球）相互旋轉，軸心並非一定在軸線的中間位置，較強的熱帶氣旋會支配著較弱的熱帶氣旋的路徑。雙熱帶氣旋的相互作用會因受外圍大尺度天氣系統更強的影響，其中一方減弱或被合併而結束。天文台的研究顯示若雙熱帶氣旋維持在1200公里以上的距離，其合併的機會不大。熱帶氣旋往往會改變移動方向及速度，令預測其移動路徑難度增加。

九天天氣預報。（天文台圖片）

九天天氣預報顯示，熱帶氣旋泰利會在明日橫過北部灣一帶，移入廣西內陸並逐漸減弱，但與其相關的雨帶仍會為華南沿岸帶來狂風驟雨及雷暴。受南海中至北部的一道廣闊低壓槽影響，本周中期廣東沿岸仍有驟雨。而高空反氣旋會在接近周末增強，廣東地區天色稍為好轉。

颱風泰利逐漸遠離本港之後，星期三（19日）的DSE中學文憑試放榜日告別狂風，當日大致多雲，間中有驟雨及雷暴。星期五（21日）重見短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，氣溫介乎27至32度之間。星期六（22日）部分時間有陽光及酷熱，有一兩陣驟雨，最高氣溫升至33度。星期日（23日）步入二十四節氣的「大暑」，局部地區有雷暴，大致多雲，有幾陣驟雨，同樣天氣持續至下星期三。