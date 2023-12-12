雙子座流星雨周四晚上演　每小時出現150顆今年之冠　太空館直播

雙子座流星雨將在本周四（14日）上演，香港最佳觀賞時段為當晚至翌日（15日）清晨。香港太空館將於14日晚上9時至11時透過YouTube頻道，直播是次流星雨現象，並即場講解觀測流星雨的方法和相關天文知識，而流星雨的高峰期預計為15日凌晨3時，屆時天頂每小時出現率可達150，更有機會在一小時內看到超過20顆流星，為今年眾多流星雨之冠。



流星雨出現時，流星像是從夜空中輻射點向外散出，雙子座流星雨的輻射點會在14日（本周四）晚上約7時30分從東北方升起，隨着輻射點慢慢升高，流星亦會隨之增多，而當晚月亮對觀測流星雨的影響微乎其微，觀測條件相當理想。市民可到視野廣闊及較少光害的地點觀測雙子座流星雨。

天文觀測容易受天氣影響，市民外出時應留意最新的天氣情況。更多有關是次流星雨及網上直播的資訊，請瀏覽香港太空館 網頁。

直播網站：

香港太空館YouTube：www.youtube.com/hkspacem

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