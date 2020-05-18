跟住星級導師做運動 01空間健康活動「曬你冷」

古語有云：「夏天，為大地帶來汗水。」過往幾個月的抗疫生活相信令各位熱愛運動的大家都已蠢蠢欲動，準備引爆體內儲存了幾個月的汗水和脂肪。

「01空間」活動平台這個夏天找來三十多個有動有靜、有室內有室外的健康主題相關活動，並且找來最有份量最真材實料的星級導師，只要你下定決心在這個炎夏REFRESH 自己，我們的精選健康活動一定令你要肌有肌、想瘦就瘦、要FUN得FUN！

「01空間」匯聚一系列星級導師與大家運動，帶來最好的課程及體驗班，無間斷為各位會員提供全天候線上線下星級健康活動及課程選擇。

逆市大熱的HOMEBOXING+COMBAT WORKOUT – 香港拳王向柏榮「轟炸機BOMBER」

向柏榮，外號「轟炸機BOMBER」 ，2002年為香港勇奪第一面世界泰拳金牌，2007年以33秒KO對手勝出K-1殿堂級國際大賽，之後以泰拳及搏擊多棲發展，在2017年已「年老輕狂」姿態重上擂台，獲ShootBoxing綜合格鬥總會70kg第一位排名。

綜合搏擊的運動，訓練核心肌群，增強身體協調性！喺屋企都可以Home Boxing

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轉型專業拳擊舞蹈教練 – 黎美言WINKIE @ HOTCHA

香港著名跳舞組合歌手HotCha成員，近年轉型泰拳教練/健身教練/伸展教練

『黎美言拳擊舞蹈』創辦人。於2016成立了香港首間首創運動中心，業務已有4年，創辦宗旨

「熱愛運動、相信運動、推動養生、擁有健康、美麗、自信人生及正面平衡生活壓力」。

罕有地集合三種元素的課堂 爆汗排毒增強肌力訓練 減肥瘦身非常有效、快速

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Lululemon 大使 - Siena

Lululemon 大使Siena在加拿大出生和長大，她一直很喜歡在戶外度過休閒時光。她幾年前移居香港，儘管熱愛大城市的喧囂，但她喜歡探索郊外並將瑜伽練習帶到工作室之外。

她在香港完成了200個小時的瑜伽老師培訓，300個小時的高級Hatha老師培訓和Polestar彼拉提斯培訓，此後一直有幸與學生分享和教學。

按此報名：【IRIS On Tour 2020 - Community Event Series : Sweat n’ Flow (Vinyasa Yoga) by Siena Tsang】

全民造星運動達人 - Zelos 黃凱逸

Zelos 黃凱逸 從小就一直是體育迷。他在大學時就作為龍舟隊的一員開始了自己的健身生涯，在健身行業工作了3年，是香港首批獲得Holofit培訓的認證教練之一。

Zelos 結合了地面運動和各種體重訓練學科，指導創新減肥運動班Animal Flow 工作坊。

按此報名：【IRIS On Tour 2020 - Community Event Series : Circuit Training by Zelos Wong】

「01空間」活動平台 塑造活動新體驗

最全面無死角360度的健康活動選擇，「01空間」深度挖掘動態和靜態的健康活動，覆蓋全年齡全性別的健康需要！

由外在運動健康到內在飲食與精神健康，「01空間」活動平台幫你健康All in！

【動態健康系列】

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