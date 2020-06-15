【附優惠碼】食品網購專頁全民8折　購物同時賺分 積分升值當錢使

優質食品網購專頁「Deluxe」正式面世，與其他食品網購平台不同，「Deluxe」專賣矜罕及罕見的高級食品食材，包括：連日本達人杜如風都推介的日本超人氣天然發酵無酒精飲品「米麴甘酒」，具美顏與養生雙重功效；人生必食一次的十大河魚王「馬拉山泉高鰭巴丁魚」；即熱即食「威靈頓牛柳」方便餸菜包等等。

【食出生活滋味 8折優惠兼免運費】

「Deluxe」嚴選了全港優質商戶加盟，例如全港首間素食超市「甘薯葉」、西班牙得獎名酒品牌Maset Del Lleo的香港總代理「酒藝」、香港原味道「蛋卷樂園」等，讓更多人能足不出戶、以優惠價錢買到世界各地的矜貴食品，感受「Deluxe」24小時一站式的網購體驗。而且，多間商戶提供免運費送遞服務，買一箱紅酒要揸車去酒莊？不了！上Deluxe 專頁買，送到府上兼有8折優惠！

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Deluxe新登場強勢推出「瘋狂獎賞停不了」一連串優惠活動，首輪登場的瘋狂獎賞就是【8完再8 賺返幾百】。8，故名思義就是8折。只要在6月15日至7月12日期間，凡於Deluxe優質食品專頁消費滿$500，輸入優惠碼「DELUXE」，即享八折優惠，人人有份，永不落空。

如何「賺返幾百」？簡單！購買滿$500，八折後$400埋單，變相賺了$100；如買滿$1000，8折後只需付$800，變相幫你賺回$200，買得多，賺得多！ 如果你在活動期間在e肚仔完成首次消費，即可獲另一個8折優惠碼，完美地享受【8完再8 賺返幾百】優惠！👉即上 Deluxe 專頁購物

【揭曉優惠碼】全民齊享8折優惠

🎉首輪登場的瘋狂獎賞 🎉

活動：「8完再8 賺返幾百」

優惠碼：DELUXE

優惠詳情：消費滿 $500，即享全單8折

優惠期：6月12日至7月12日

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「先賺分」：6月15日至30日期間，在e肚仔App內任何消費，每消費1蚊即賺50分，最多可賺1,000分，每人最多可賺2,000分。

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「積分升值」：6月22日起，在Deluxe 專頁消費，累積的「01積分」，就會由原本「100分等於1蚊」，升值為「100分等於2蚊」！舉例說，假如之前已累積了3,000分，就會由30蚊升值60蚊。

如此一來，只要好好把握6月22日至7月12日期間，利用升值後的「01積分」及「8折優惠碼」購物，就能享用終極優惠。例如只需 $724 即可買入原價 $980 的日本清酒「磯自慢」同時享受到免運費送遞服務。

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