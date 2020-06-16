【有機零食】越食越健康？ 原來零食都可以咁有營養！

上班族經常會「口痕」想吃零食，但又擔心零食高熱量、致肥、無營養，點算好？有機零食就能兼顧你食慾與健康之間的平衡，吃得滋味的同時亦能讓你吸收營養。在繁忙的工作中，讓你不必再為吃零食而有所顧慮！

【有機零食套餐推介】

一般的零食多少都會含有食物添加劑，身體在長期吸收下難免也會產生一些影響，而《嗎哪有機站》在e肚仔全新食品網購專頁Deluxe一上架，就推出優惠！其有機零食套餐主打健康天然的休閒食品，解決「口痕」之餘又食得安心！一個有機零食套餐有齊nuts和生果：

+ 7 + 6 + 5

這類堅果食品含有豐富的蛋白質和高纖，有助於減重。而堅果中的葉黃素和玉米黃素亦有助於眼睛的保健，對於需要長期對著電腦屏幕工作的OL等上班一族尤為適合！並且堅果食品能夠增加餐與餐之間的飽足感，補充工作時的能量消耗。當然，除了乾糧以外，飲品類自然也包含其中，套餐同樣包括牛蒡核桃蓮子百合燉湯和有機可可黑朱古力，同樣含有豐富營養，食得又飲得健康。

如果對堅果敏感的話，零食套餐亦是不錯的選擇，「嗎哪零食套餐」有多種風味的小吃與飲品，包括：

+ 15 + 14 + 13

當然除了套餐以外也有其他的單購食品，有為成人與兒童而設的益生菌和奶粉（折扣價 $238）；為煮食而設的初榨棷子油（折扣價 $135）；亦有為烹飪或烘焙而設天然穀物粉（折扣價$95）。

《嗎哪有機站》一直堅持「全營養食品」的概念，認真挑選來自全球最優質純天然的有機健康產品，在食材最具營養價值的狀態下，把產品送到顧客手中。

🔻🔻本週優惠🔻🔻

上述提及的產品均享有有不同折扣，落單後可到太子店或觀塘店自取，或加運費$90起送到公司或屋企，凡買任何產品滿$300即送一包紅棗小食！可與８折優惠碼同時使用（即睇文章揭曉優惠碼）！

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