【只限今天】網購專頁Deluxe快閃6折 歐洲有機菜套餐200蚊有找

優質食品網購專頁「Deluxe」本週強勢登場，逢每週三更乘勢推出「週三大折日」，由眾多的優質商戶提供快閃優惠。留意返，此優惠只限一天，而且折扣比平日更大，連同全民同享8折優惠碼立即折上折，大家要好好把握入貨時間！

事不宜遲，立即介紹是日快閃優惠：

🔻優惠1｜Farmers Choice 全單7折🔻

擁有自設有機農場的「Farmers Choice」，是由一群香港企業家開發處女地的有機農場，有機蔬菜從不向外採購，農作物已獲得OFDC認證機構頒發IFOAM國際認可有機證明書。適逢「週三大折日」，Farmers Choice所有有機蔬菜一律全單7折。而且消費滿 $250 即可免運費送遞服務！

換言之只需購買兩個「有機時令蔬菜套裝」（快閃價$84），簡單加配幾款蔬果即可享用送遞服務，兩至三日即可送遞，十分方便。

Farmers Choice會視乎當日新鮮商品挑選「有機時令蔬菜套裝」

👇👇按圖點擊有機時令蔬菜👇👇👇

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🔻優惠2｜綠色心意 有機蔬果套餐低至6折🔻

有機健康食品零售商「綠色心意」精選多個有機蔬菜、水果套餐低至6折發售。小編特別推薦「五色心意套餐」（原價$468），今日只需要 $187.2 即可買入，合共9款有機健康蔬菜。消費滿$400即可免運費送遞，其他套餐如「蔬菜套餐」、「水果套餐」、「有機野菌套餐」等也有8折優惠，再輸入８折優惠碼（獲取8折優惠碼），即享折上折！

👇👇👇點圖優惠商品組合詳情👇👇👇

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