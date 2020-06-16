【夏季期間限定　各地罕見水果大集結！】

近年不少進口水果都深受港人愛戴，日本的哈蜜瓜、台灣的芒果、歐美的藍莓......這些人氣水果雖然甜美，但往往來貨不易，而且購入的途徑也讓人頭痛，不少人到處搜羅「格價」，甚至要排長龍。不如用e肚仔全新食品網購專頁 Deluxe 購買，安坐家中讓商戶幫你帶來全球所有的人氣水果，以優惠價錢享用來自日本、台灣、歐洲的水果美味？

【日本直送】高知縣赤肉蜜瓜日本空運到港的赤肉蜜瓜屬於夏季限定的稀少品種，依賴北海道特殊的氣候栽培，每一株樹中只能結出一顆蜜瓜！而且由全人工栽培的赤肉蜜瓜果肉香甜多汁，甜度分佈平均，不只是中間部分香甜而已，即便是食到瓜皮的部分也不減甜味，十分珍貴！

蜜瓜上越多分配越平均，代表蜜瓜的成長環境越好，味道亦越鮮甜。

【日本直送】「蘋果界國王」王林蘋果

王林蘋屬青森蘋果中最受歡迎的品種，現時正為當造時節，黃綠色的脆皮下，散發出濃濃的蘋果香味，味道清甜，幾乎不帶酸，味果肉爽脆多汁，口感綿密較硬，而「王林」更有「蘋果界國王」的美譽。

王林蘋果成熟時會出現褐色斑，稱作「果點」。

【台灣代表】屏東枋山愛文芒

愛文芒在香港早已是享負盛名，而出產自枋山的愛文芒更是罕有，由於在山坡栽培，常年受到落山風和日曬的影響，使此地的愛文芒色澤呈橘紅色，肉質細嫩彈牙，甜度高的同時芒果香味又濃郁！

飄出芒果香味後，就可放進冰箱冷藏，味道更佳。

《演奏水果專門店》除了集結了上述的人氣水果外，更有來自其他地區如歐美、澳洲、亞洲等地的高級和罕見的水果，除此以外更有新鮮純果汁和例和酒類，總會遇到讓你垂涎的一款。

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