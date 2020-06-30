【香港人的酒】十年傳承 本地第一款烈酒 Silver Bun面世

如果告訴你有人花費了十年時間研究，投資無數自設廠房，堅持純手工製，甚至敢於在香港開創蒸餾酒牌照的先例，一切只為了能夠讓香港在國際釀酒界中打響名號，讓我們也能以「香港製造」的品牌而自豪 - 這就是本地第一款烈酒「Silver Bun」背後的故事。

Silver Bun是第一批香港生產的烈酒，原料主要是五穀類，發酵後使用了特製的塔式蒸餾器蒸餾，再用同樣特製嘅法國橡木新桶熟成，最後入樽。為了堅持「香港製造」的品牌，Silver Bun就連酒底也是百分百本地自家製。

Silver Bun味道清甜果香味之餘帶點微辣，有拖肥味，餘韻有淡淡的煙熏味，口感順滑易入口。

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