80蚊食到安格斯牛！刺身、凍肉食材優惠大集結

不少人家中都會準備定凍肉食材，隨時做出各種食譜菜式。只不過，與其上街周圍奔波選購食材，不如透過Deluxe專頁網購，動動手指就能選購環球優質凍肉和刺身，更一站式送到府上，輕鬆補充你的食材庫存。

本港大型食材供應商Taxco現正登陸「優質平台專頁 Deluxe」，更精選７款人氣環球凍肉、鮮味刺身海產低至8折優惠，讓你一嚐各種環球食品滋味。

👉立即以優惠價網購人氣環球凍肉、鮮味刺身海產

凍肉食材基本算是每個家庭必備的庫存，甚至有人每一餐都是無肉不歡，Taxco為你帶來環球各類的優質凍肉食材，不再需要壓抑「肉望」！

🔻🔻🔻按圖查看Taxco精選凍肉食材優惠🔻🔻🔻

刺身不但具有豐富營養，而且口感極其柔軟，如果你已經厭倦了繁瑣的烹飪步驟，那不如直接享受新鮮食材的原有鮮味。 刺身是就個不錯的選擇，現在Taxco限時推出刺身減價優惠，搜羅了環球各地的極品刺身，一嚐另一番風味：

👉立即以優惠價網購鮮味刺身海產

🔻🔻🔻按圖查看Taxco精選極品刺身優惠🔻🔻🔻

+ 2

同場加映 Deluxe 網購折上折優惠

現時，除了享受Taxco的限時優惠，只要Deluxe 專頁購物滿500，輸入優惠碼，即可再享有8折上折優惠，購物滿$1,000更免運費送遞！

👉按此獲取全民網購8折優惠碼

相關文章:

限時優惠！$169兩塊頂級安格斯牛排👉「肉望」大解放 最平169兩塊頂級安格斯牛排！

網購即扣減$60👉【「01積分」網購即扣減$60】日本水果、有機食材、素食免費入手

購物同時賺分👉【網購、嗌外賣就有分賺】用e肚仔埋單 輕鬆賺2,000「01積分」

揭曉網購8折優惠碼👉【附優惠碼】食品網購專頁全民8折 購物同時賺分 積分升值當錢使

【限時優惠】有機食品推介 👉【有機零食】越食越健康？ 原來零食都可以咁有營養！

【限時優惠】產地直送水果推介 👉【夏季期間限定 各地罕見水果大集結！】

輕易上手! 素食食譜 👉教你玩轉-素學-以假亂真嘅新派素食