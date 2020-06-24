【冷知識】心型牛扒零失手 秘訣在於牛扒等級？

想大展廚藝，炮製睇得又食得的「心型牛扒」？除了跟足食譜步驟，更重要的是牛扒的質量。

要炮製完美的心型牛扒，首先要採購一塊靚扒。但市面上有太多關於牛肉等級的形容，購物時常常搞不清楚優劣？一張圖教你看清牛肉等級。

CAB級為美國最頂尖3%的牛肉，肉質脂肪的分佈最佳，Prime級排第二。

簡單而言，美國安格斯是根據牛肉的成熟度大理石紋脂肪含量來評定等級，可以分為：CAB USDA Prime > USDA Prime > CAB USDA Choice > Choice，而排第二Prime級同樣為最高級和稀少的牛肉，僅次於CAB級。

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剛在「優質食品專頁 Deluxe」上架的 Fmarket ，憑著在肉食行業的經驗，僅僅創業兩年就已經搜羅了世界各地最優質的食材並帶到香港，自然少不了CAB級的牛肉！

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