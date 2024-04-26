Android手機可瞬間變成電腦Webcam？一條USB線便可更免安裝App

Android 14 開放的新功能之一，就是讓 Android 裝置能夠原生透過 UVC 的方式，把手機變成電腦的網路攝影機，只要透過 USB 線連接筆電或桌機即可。



不需要安裝額外的 App，且不限於 Windows、MacOS 系統，包括 Linux、Chromebook 均可使用，這項功能目前已經推送至 Google Pixel 系列手機，並會逐步普及至其他品牌。

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步驟 1：安裝 Android 14 QPR1 安全性更新，以 USB 線連接電腦並點擊通知欄的 USB 連接模式。

步驟 2：在 USB 偏好設定當中，將 USB 用途更改為「網路攝影機」。

步驟 3：變更成功後，此時在通知欄可以點擊「網路攝影機」預覽畫面。

步驟 4：預覽畫面中按下轉換圖示，可以變換使用前鏡頭或是後鏡頭拍攝，按下音量調節鈕即可進行畫面縮放變焦。

步驟 5：進入 Windows 11 的相機 App，會直接辨識為 Android Webcam，並可以進一步調整拍攝的設定。

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