Edge瀏覽器「工作區」功能 多人線上同步瀏覽網頁只需幾個步驟
撰文：T客邦
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在近期更新中，Microsoft 的 Edge 瀏覽器加入了名為「工作區」（Workspace）的新功能。透過協作的概念，讓使用者可以建立一個獨立的工作瀏覽器視窗，並邀請其他使用者加入，同步共享瀏覽器視窗及索引標籤，除了可線上一起瀏覽網頁，也能建立共享的「我的最愛」。透過此方式，在工作的早期階段，即可確保大家都能掌握相同的資訊。
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步驟 1：點擊 Edge 瀏覽器左上角的工作區圖示，按下「建立新項目」。
步驟 2：輸入自訂的工作區名稱，選擇代表顏色再按「完成」即可。
步驟 3：接著會開啟新的 Edge 工作區瀏覽視窗，點擊右側「邀請」按鈕，輸入對象 email 或複製連結。
步驟 4：對方需同樣為 Microsoft 帳號用戶，當成功加入後，只要進入工作區，就會在工作列上顯示頭像。
步驟 5：工作區內的網頁索引標籤，會在所有人的瀏覽器同步顯示，點擊用戶頭像可以快速移至對方所在標籤。
步驟 6：即使關閉工作區視窗，之後透過工作區按鈕仍可重新開啟，點擊「⋯」圖示則可退出或刪除工作區。
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