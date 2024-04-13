手機儲存空間不夠用可以怎樣？3招輕鬆騰出來　這App可能是元兇

現代人手機不離身，對手機依賴程度越來越高，但使用時間越長，一旦出現「手機儲存空間不足」的提醒就會覺得相當焦慮。手機儲存空間不足怎麼辦？



造成手機儲存空間不足的原因很多，根據《看中國》報導，有3招可以讓手機釋放更多容量，趕快來看看怎麼做！

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第1招，找到最佔容量的程式

Android手機進到的App商店中，可以在「我的應用程式和遊戲」中的「已安裝」選項，看到你手機下載的App佔了多少儲存空間，可以從裡面過濾出佔容量、不常使用的應用程式進行刪除。如果是Apple手機，可以直接在iPhone 儲存空間中察看，最佔你手機容量的是什麼。

第2招，善用「Google 相簿」備份雲端

手機使用久了照片越來越多，不知道怎麼刪又佔空間，這時可以利用「Google相簿」備份照片，只要將相片上傳到Google相簿相簿中，就可以按「釋出空間」，1鍵將手機內的照片刪除，不用一張張刪就可以騰出更多的手機儲存空間。

第3招，清除LINE快取暫存檔案

透過LINE App接收的照片、影片、語音訊息、檔案等等，都會佔到手機的儲存空間，養成習慣定期去儲存LINE快取，就能讓手機的儲存空間不要這麼快被佔滿。不過進行這個步驟之前，要先確定你需要的資料有沒有先下載下來。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：IG傳錯訊息「可編輯」了！聊天室推5大新功能 如何操作一次看】