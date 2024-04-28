這款AI圖片產生器可免費用　每天可生成800張圖　付費後功能更強

Tengr.ai 是使用先進 AI 技術進行各種創造的公司，旗下有一些將人工智慧運用於實際工作的案例，其中有個 AI 圖片產生工具「Image AI」是很多人會用到的功能，它使用新一代、高品質的圖片人工智慧來產生各種影像作品，不但有友善的操作介面，可以快速製作出細膩、令人驚嘆的照片！每次會產生四張預覽圖，還能從選項進行微調，例如預先設定要產生的風格、創造力、細節和圖片長寬比。



在使用 Tengr.ai 的 Image AI 工具前必須先註冊一個帳號，免費方案每天可產生 800 張圖片、單次可等待排程處理的任務只有一個、將產生的圖片保存兩週，付費升級方案除了在圖片配額、任務數量、保存圖片時間不同外其他的功能差不多（付費後還能使用 AI 圖片放大）。

Image AI 的提示詞 Prompt 支援四種語言（英語、德語、匈牙利語和羅馬尼亞語），未來也計劃支援更多語言，生成的圖片可以做為商業用途或販售，沒有版權限制，透過線上圖片編輯功能在產生圖片後進行更多修改。

另一個值得一提的特色是 Image AI 允許產生「敏感和 NSFW 內容」，也就是可用於製作成人內容影像，只要預先將過濾器關閉、就能使用未經審查（Uncensored）的 AI 圖片產生功能。

Image AI by Tengr.ai

https://tengr.ai/image-ai



使用教學

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STEP 1

開啟 Tengr.ai 網站的 Image AI 功能，點擊「Sign up!」按鈕先免費註冊一個帳號。

註冊時可使用 GitHub、Facebook、Discord 或 Google 帳號直接登入，也能設定一個 Email、密碼組合。

STEP 2

登入帳號後進入 Image AI 控制台就可以開始使用，上方有兩個產生圖片的方式，「Start from scratch」使用提示詞來製作圖片，另一個「Start from an image」是上傳一張圖片來產生類似圖片（不過免費帳號會有圖片不能超過 2MB 限制，容量太大可使用相片壓縮工具縮小檔案）。

STEP 3

選擇以提示詞製作圖片的功能後在上方輸入圖片描述，然後從下方選擇要產生的相片風格、按下「Generate」就會有圖片產生，這也是最基本的使用方法，若對於提示詞沒有想法也可使用 Image to Prompt 等工具產生。

其他還有可設定的選項，例如不希望在產生圖片顯示那些內容（Not this），也能以提示詞方式輸入。

下方有個「Like this image」可以上傳圖片、讓 AI 產生近似構圖的相片，非常強大！

往下捲動頁面還能設定創造力（Creativity）、細節（Details）分數，如果沒有特別的需求只要維持預設值即可，除此之外，還能預先設定產生的圖片長寬比（Aspect ratio），預設會產生正方形的結果。

STEP 4

產生圖片需要一些時間，不過速度很快，每次會產生四張預覽圖，看起來都很接近、不過又有點不太一樣，只要點擊圖片上方「Download」即可將圖片保存起來（PNG 格式），另一個「Postwork」是將圖片傳送到線上編輯器。

在 Tengr.ai 線上圖片編輯器可進行各種編輯，包括裁切、翻轉、調整大小、濾鏡、顏色、畫筆、邊框等等，若產生的圖片還有一些落差，就能透過編輯工具進行調整。

STEP 5

透過「Start from an image」可以在上傳一張圖片後以 AI 產生近似的畫面，下方還能調整相片要修改的強度分數。

AI 就會生成類似相片，但是細節又不太一樣，真的非常強大！

STEP 6

如果想要產生敏感內容，可以在右側選單找到「Sensitive and NSFW filter」篩選功能，將它關閉後就能允許不安全的內容（當然使用者必須要滿 18 歲）。

Tengr.ai Image AI 工具功能強大、操作簡單，可以幫助使用者快速生成高品質的圖片，如果您正在尋找一款好用的 AI 圖片產生器，不妨試試看囉！

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