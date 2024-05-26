沒買YouTube會員也能令廣告消失？1個設定即做到 網民：真的可以
撰文：風傳媒
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知名社群平台YouTube推出Premium的服務，讓觀眾們能直接跳過廣告。近日有人發現將YouTube的自動播放功能關閉後，廣告竟自動消失，看影片變得暢行無阻，其他人依照他的方式設定，也稱「真的完全零廣告」，不過仍有人實測後依然有廣告，並指出這是YouTube的Bug。
沒有買YouTube會員！她關閉1設定「廣告全消失」
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日前有人在社群平台「Threads」上發文表示，自己把YouTube設定中「自動播放」的功能關掉，在沒有購買Premium會員的情況下，觀看影片全程竟未跳出任何廣告，直呼「真的太扯了。」
其他人一見文章，都紛紛打開YouTube嘗試，到設定中把「自動播放」功能打開再關閉，再隨機點選影片後，果真完全沒有出現廣告，表示「+1開了就沒廣告，爽」、「超酷的，我現在看超多部x調查目前都沒有廣告」。
不過，也有人說這其實是YouTube官方的Bug，屬於不正常的現象，有人按照他的方法測試，依然會有廣告。此外，也有人指出，以前曾有長達2個月的時間，看YouTube沒有廣告，後來官方修復錯誤後，廣告就又出現了。
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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：沒有買YouTube會員！她關閉1設定「廣告全消失」，網實測驚呼：真的有用】