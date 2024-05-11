蘋果官方證實iPhone鬧鐘不會響問題出在這裏　1招快速修復秒解決

許多iPhone用戶發現最近設的鬧鐘不會響，導致他們無法準時起床，先前就有網友表示，設了5個鬧鐘一個也沒響。目前蘋果表示正全力解決這項問題。綜合專家觀點，關鍵可能出在iPhone的「螢幕注視感知功能」。



據BBC報導，對許多人來說，手機鬧鐘是一項不可或缺的功能，然而最近，部分iPhone用戶發現他們的鬧鐘功能故障。甚至有TikTok網友抱怨，自己設定了5個鬧鐘，但一個都沒有響。

對此，蘋果宣稱他們正全力解決這個問題，但沒有說明造成此問題的原因，也沒有提供解決方法，目前仍不清楚有多少使用者受到影響。

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有部分專業網友認為，問題可能出在蘋果設計的「螢幕注視感知功能」（attention aware features），也就是當用戶注視手機時，螢幕持續發亮，直到用戶停止注視時變暗，而當用戶注視手機時，手機也會自動降低音量。

因此有可能是用戶在入睡時，將手機螢幕面對臉部，導致鬧鈴音量降低，才會沒有聽到鬧鐘聲響起。這項功能僅限於iPhone X以上機型，還有iPad Pro（11 吋）、 iPad Pro（12.9 吋）。

iPhone鬧鐘不會響怎麼辦？

雖說目前蘋果沒有給出卻確切的解方，但如果如同網路達人們推測是「螢幕注視感知功能」的問題的話，其實可以把該功能關掉。「設定」>「Face ID與密碼」>「關閉『螢幕注視感知功能』」。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：iPhone鬧鐘不會響怎麼辦？蘋果官方證實有問題！1招快速修復】