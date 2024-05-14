iPhone藥丸屏時代或將終結　分析師預告屏下Face ID會在這代推出

根據知名行業分析師Ross Young的最新爆料，蘋果公司計劃將其屏下Face ID技術的發布時間推遲至2026年。



據悉，即將發布的iPhone 18 Pro系列將成為首款採用這一技術的機型，而更高級別的iPhone 19系列則預計將在2029年推出。

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一旦實現屏幕下方的Face ID技術，iPhone 18 Pro系列手機正面將僅保留一顆微型針孔攝像頭。這一變化標誌著以「藥丸」設計為主流的全面屏時代將正式終結。

值得一提的是，該新型Face ID技術基於目前頂部微小未被屏幕覆蓋區域進行實現。這塊區域集成了多個組件，包括八個部分：麥克風、揚聲器、前置攝像頭、環境光傳感器、距離感應器等眾所周知的部分外，還包括紅外鏡頭、泛光感應元件和點陣投影器等特殊裝置。

這一技術改動引起了業界廣泛討論和猜測，許多消費者紛紛期待著蘋果公司能夠在未來的iPhone中帶來更多創新和突破。然而，現階段尚不清楚這些改變是否會在實際應用中得到普及，以及其是否會帶來其他潛在問題。我們將持續關注並及時報道相關訊息。

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