iPhone藥丸屏時代或將終結 分析師預告屏下Face ID會在這代推出
撰文：中關村在線
出版：更新：
根據知名行業分析師Ross Young的最新爆料，蘋果公司計劃將其屏下Face ID技術的發布時間推遲至2026年。
據悉，即將發布的iPhone 18 Pro系列將成為首款採用這一技術的機型，而更高級別的iPhone 19系列則預計將在2029年推出。
+3
一旦實現屏幕下方的Face ID技術，iPhone 18 Pro系列手機正面將僅保留一顆微型針孔攝像頭。這一變化標誌著以「藥丸」設計為主流的全面屏時代將正式終結。
值得一提的是，該新型Face ID技術基於目前頂部微小未被屏幕覆蓋區域進行實現。這塊區域集成了多個組件，包括八個部分：麥克風、揚聲器、前置攝像頭、環境光傳感器、距離感應器等眾所周知的部分外，還包括紅外鏡頭、泛光感應元件和點陣投影器等特殊裝置。
這一技術改動引起了業界廣泛討論和猜測，許多消費者紛紛期待著蘋果公司能夠在未來的iPhone中帶來更多創新和突破。然而，現階段尚不清楚這些改變是否會在實際應用中得到普及，以及其是否會帶來其他潛在問題。我們將持續關注並及時報道相關訊息。
延伸閱讀：傳iPhone 16 Pro相機將有這5項大升級 四稜鏡長焦鏡頭很吸引
+11
小米首款豎向摺疊手機MIX Flip要來了？備3種鏡頭外還有這些賣點手機屏幕參數眾多 除低藍光技術外還有這些 講究護眼的你這樣選Apple官網將iPad 9正式下架 備實體Home鍵以及Lightning成為回憶你也有手機續續航焦慮嗎？5個使用方法替你省電 原來5G能很耗電iPhone用戶對iOS的幾個期望 如實現這4個功能 體驗定可大幅提昇iQOO Z9系列新品發布 80W閃充技術還有6000mAh電池 一文看清復刻諾基亞3210有新消息 HMD計劃重啟經典手機 屏幕會有這改變
【本文獲「中關村在線」授權轉載。】