iPhone用家必學　6步驟輕鬆關閉App通知　惱人廣告推送不再出現

現在各式各樣的 App 愈來愈多，不僅有日新月異的社群媒體，百貨公司、網購平台、線上支付等也紛紛推出專屬的應用程式，手機時不時就會傳來像是促銷廣告等推播通知，整理時沒注意看就很容易勿刪或是漏看重要訊息。



其實在 iPhone 中可以關閉單一 App 的通知，設定只允許特定應用程式推播，就不用再被來自四面八方的消息干擾。

6個步驟關閉不必要的App通知：

步驟 1：

進入「設定 App」後，點選列表中的「通知」。

（T客邦提供）

步驟 2：

在「通知樣式」中找到並選擇欲關閉通知的App。

（T客邦提供）

步驟 3：

可以透過「提示」設定，更改是否要在鎖定畫面時跳通知，以及通知的顯示樣式。

（T客邦提供）

步驟 4：

而只需要將「允許通知」關上，日後就不會收到來自該應用程式的推播通知。

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步驟 5：

另外，也可以在設定中往下滑，會出現裝置中的所有 App，找到並點選欲關閉通知的 App。

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步驟 6：

進到 App 的設定頁面後選擇「通知」，即可以上述相同方式進行更改。

（T客邦提供）

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