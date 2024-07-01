iPhone用家必學 6步驟輕鬆關閉App通知 惱人廣告推送不再出現
撰文：T客邦
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現在各式各樣的 App 愈來愈多，不僅有日新月異的社群媒體，百貨公司、網購平台、線上支付等也紛紛推出專屬的應用程式，手機時不時就會傳來像是促銷廣告等推播通知，整理時沒注意看就很容易勿刪或是漏看重要訊息。
其實在 iPhone 中可以關閉單一 App 的通知，設定只允許特定應用程式推播，就不用再被來自四面八方的消息干擾。
6個步驟關閉不必要的App通知：
步驟 1：
進入「設定 App」後，點選列表中的「通知」。
步驟 2：
在「通知樣式」中找到並選擇欲關閉通知的App。
步驟 3：
可以透過「提示」設定，更改是否要在鎖定畫面時跳通知，以及通知的顯示樣式。
步驟 4：
而只需要將「允許通知」關上，日後就不會收到來自該應用程式的推播通知。
步驟 5：
另外，也可以在設定中往下滑，會出現裝置中的所有 App，找到並點選欲關閉通知的 App。
步驟 6：
進到 App 的設定頁面後選擇「通知」，即可以上述相同方式進行更改。
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