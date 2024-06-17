AI助你圖片修改更智能更自動化　除退地外還能換背景　可免費試用

Magic Studio 是一家成立於 2020 年的印度公司，主要服務是以 AI 進行各種圖片編輯，我從兩年前開始就陸續介紹這家公司旗下的服務，例如 Magic Eraser 將圖片裡不想要的東西移除、Background Blur 讓圖片背景自動模糊以突顯出前景的自動工具，還有 WebP 轉 PNG 轉檔工具，都是很方便的功能。



本文要介紹「Product Photos」來自 Magic Studio，這是協助使用者製作產品照片的 AI 工具，會在使用者上傳產品圖後自動將產品自動去背，將背景置換為其他更有質感的場景，還能透過提示詞交給 AI 生成更具個人化的背景，使用者利用編輯功能調整產品大小、方向和角度，讓它和背景融為一體，看起來就像專業拍攝，省下大筆費用和冗長時間。

Product Photos 雖然提供 20 張圖片免費、註冊時不需事先設定信用卡的福利，但免費下載時圖片右下角會有浮水印（一個 MagicStudio 字樣），其實也不太影響使用，若需要無限制圖片額度、無浮水印和高解析度圖片可考慮付費訂閱，價格是每三個月 $449.99 人民幣（約台幣 1914 元）、每年 $899.99 人民幣（約台幣 3828 元）。

Product Photos

https://product-photos.com/zh/



使用教學

STEP 1

（免費資源網絡社群提供）

開啟 Product Photos 網站會看到上傳功能，將產品照片拖曳到上傳區或點選「Upload Picture」上傳圖片。

登入後便可免費試用（免費資源網絡社群提供）

開始前必須註冊帳號，直接以 Google 或 Apple 帳戶登入即可。

STEP 2

接著 Product Photos 會將產品照片去除背景、轉換為透明背景，通常效果會很不錯，在這個步驟裡只要保留產品，不要有任何其他元素，點擊左上角「建立產品照片」將它轉為圖片後繼續下一步。

令背景消失，這是最簡單的功能。（免費資源網絡社群提供）

從主題選擇要加入的場景（背景），加入後會在右側生成預覽圖，記得調整產品大小、角度和位置，讓它可以更融入背景。

輕鬆製作出美觀圖片。（免費資源網絡社群提供）

STEP 3

如果你想要讓背景更符合自己的需求，點擊「描述場景」後輸入提示詞（Prompt）讓 AI 產生背景。

透過簡單指令來修改背景‧（免費資源網絡社群提供）

STEP 4

完成後點選「建立產品圖片」就會把產品與背景圖結合，往下捲動頁面、找到產品照片後點擊「下載」就能將結果保存為 PNG 格式。

下載時可選擇不同格式。（免費資源網絡社群提供）

STEP 5

下載前 Product Photos 會提示使用者目前剩下多少免費試用額度，點選下方「帶有浮水印的下載」。

要解鎖更多功能便要付費。（免費資源網絡社群提供）

下圖就是使用 Product Photos 製作的產品合成圖片，可以看到右下角會有浮水印，不明顯也不影響使用。

這個效果滿意嗎?（免費資源網絡社群提供）

Product Photos 網站右上角也會提示目前剩餘可用圖片數量。

（免費資源網絡社群提供）

值得一試的三個理由：

使用者可以輕鬆地將產品照片去背，並將背景置換為其他更有質感的場景；

透過 AI 技術根據使用者的提示詞生成更具個人化的背景；

提供 20 張圖片免費試用，註冊時不需要設定信用卡



延伸閱讀：微軟提供免費AI圖片產生器 GPT-4隨便用 更能生成16:9長方形圖

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【本文獲「免費資源網路社群」授權轉載。】