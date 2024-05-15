如何將Spotify中歌單資料匯入YouTube？第三方軟件助你輕鬆換平台
撰文：T客邦
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市面上的串流音樂服務很多，比較知名的如 Spotify、Apple Music，而像是YouTube、KKBOX 等平台藏歌量也相當豐富，有時或許因為價格考量、找不到特定歌曲或與朋友合買會員等因素，不得不跳槽時，原本辛苦建好的播放清單，就得重頭再來一次，相當累人。
因此網路上也出現了代為遷移清單的第三方服務，這裡便以「Tune My Music」為例。
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Tune My Music 下載網址：https://www.tunemymusic.com/zh
步驟 1：註冊完帳號後，點選右上「快速行動」、「轉移」，並按「傳輸您的音樂」。
步驟 2：選擇你要匯出播放清單的平台，此處以 Spotify 為例。
步驟 3：登入Spotify帳號並同意存取權限，然後按下「從 Spotify 帳戶加載」。
步驟 4：選擇要匯出的清單，若是免費版注意不要超出 500 首的限制，按下「選擇目的地」。
步驟 5：接著選取要匯出的目的地，這裡以「YouTube」為例，同樣需開放存取權限。
步驟 6：接著按下「開始轉移」即可，若有缺少的歌曲會在流程結束後列出。
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