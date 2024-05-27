Microsoft Edge內建網路測速工具　一文教你測試網路上下傳速度

很多人會以微軟瀏覽器 Microsoft Edge 替代 Google Chrome 瀏覽器，相較之下似乎更為輕量、節省資源，而且使用相同的核心，在擴充功能方面也能相容（不過這幾個月我開始使用 Arc 瀏覽器做為工作主力），不得不說 Edge 瀏覽器在整合各項微軟服務做得更好，例如側邊欄內建 Copilot 直接開啟 AI 智慧聊天和輔助功能、Drop 可以在電腦及手機間跨裝置傳檔。



近期發現 Microsoft Edge 瀏覽器在側邊欄工具列加入新的「網路測速工具」，也就是網際網路速度測試功能，點擊後就能快速進行網路測速，幾秒鐘測得網路上傳、下載速度和延遲，背後技術是由知名的 Speedtest 公司提供。

Edge 網路測試工具並非內建於瀏覽器，在點擊時會開啟 Bing 搜尋的測速功能，好處是無論是不是透過側邊欄進入都能使用 Bing 網路測速服務，只要在 Bing 搜尋輸入「speed test」就能開啟工具，非常方便，因此也不限於 Edge 瀏覽器。

使用教學

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STEP 1

先從 Microsoft Edge 關於頁面將瀏覽器更新到最新版本，寫這篇文章時是 124.0.2478.80 ，在這版本之後應該都會有網路測速工具，除非未來 Edge 瀏覽器將它移除。

如果需要也能將「側邊欄」裡的「永遠顯示側邊欄」開啟，就能隨時從瀏覽器側邊欄進行快速操作（側邊欄內建不少好用的功能，對於微軟使用者來說會很方便）。

STEP 2

點選側邊欄「工具」按鈕或是將滑鼠游標移動到右上角 Copilot 標誌也會顯示側邊欄。

開啟工具選項後在上方就會看到網際網路速度測試工具，點選中間「開始」後會打開 Bing 搜尋測速工具，保持網頁開啟直到測試完成。

大約幾秒鐘後就會顯示當前使用者的網路速度，包含上傳、下載速度和延遲情形。

STEP 3

前面有提到 Bing 網際網路速度測試功能不是內建於 Edge 瀏覽器，只要打開 Bing 搜尋、輸入 speed test 也會看到相同的畫面喔！可以在不用安裝、下載任何軟體或應用程式的情況下進行網路測速。

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